Deni Cler otwiera nowe salony, łączy siły z Zalando i Peek & Cloppenburg. Włącza też do oferty odzież nieformalną

Nowa kolekcja Deni Cler uwzględnia aktualne światowe trendy fashion.

W nowej ofercie pojawi się odzież nieformalna i dresy.

Deni Cler stawia na e-commerce. Firma rozpoczyna współpracę z Zalando i Peek & Cloppenburg, co oznacza eksport do Niemiec, Austrii i Holandii.

- Pandemia zdominowała nasze życie, a dres zastąpił dress code - mówi Iwona Kossmann, CEO Deni Cler prezentując nową kolekcję i plany firmy modowej.

Deni Cler wprowadza nową kolekcję Ogrody Świata i w tym sześć linii odpowiadających na światowe trendy. Wśród nich pojawia się linia eko i weekendowa.

- Podejście przyjazne naturze nie mogło ominąć branży fashion - już od etapu tworzenia surowców i tkanin - wyjaśnia Jan Kosieradzki, dyrektor artystyczny Deni Cler. - W naszej nowej linii eko użyliśmy tkanin biodegradowalnych uzyskanych od sprzedawców posiadających certyfikaty. Nie używamy naturalnych futer, ani tkanin syntetycznych, a jeśli już to w minimalnym stopniu - zapewnia.

Iwona Kossmann, CEO Deni Cler oraz Jan Kosieradzki, dyrektor artystyczny Deni Cler

W ofercie nie zabraknie również mody nieformalnej, luźnych krojów, jeansów i dresów, ale w eleganckim wydaniu i z wysokiej jakości materiałów.

- Świadomy klient kupuje bardzo selektywnie. Moda nieformalna zdominowała zeszły rok, ale będzie również trendem wiodącym w bieżącym roku - mówi Iwona Kossmann, CEO Deni Cler. - Moda ma nam służyć, a w ubraniach mamy czuć się dobrze.

Deni Cler chce rosnąć w e-commerce

W dobie lockdownu firma stawia na rozwój e-commerce. W tej chwili sprzedaż przez internet stanowi 15 proc. sprzedaży, a w 2021 roku Deni Cler planuje wzrost w internecie do 20 proc.

- Dbamy o to, by nasz online był ciekawy - zapewnia Iwona Kossmann. - Wchodzimy na platformę Zalando i Peek & Cloppenburg, co oznacza eksport do Niemiec, Austrii i Holandii - wylicza.

Marka Deni Cler istnieje już 50 lat, w Polsce jest obecna od 30 lat. Aktualnie pod marką działają 23 salony własne oraz 23 placówki franczyzowe.