Deni Cler: pierwszy w Polsce pokaz mody w budynku GPW

1 września na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych odbył się premierowy pokaz najnowszej kolekcji Deni Cler.

„Viaggio in città” to propozycja marki na sezon jesień-zima 2022/23.

W wydarzeniu udział wzięło ponad 500 osób – plejada gwiazd i influencerów, dziennikarze, styliści oraz osobistości ze świata biznesu.

Modelki zjeżdżające na wybieg po ruchomych schodach zaprezentowały kreacje będące odzwierciedleniem miejskiej energii światowych stolic mody. Różnorodność barw, krojów i stylów zdominowały premierę najnowszej kolekcji Deni Cler. „Viaggio in città”, czyli „Miejska podróż” to sześć różnych grup stylistycznych – kolekcji kapsułowych inspirowanych życiem centrów światowej mody.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z pierwszego rzędu pokaz oglądały osobistości świata mody i biznesu oraz plejada gwiazd. Wśród nich znalazły się między innymi Agnieszka Sienkiewicz, Maria Sadowska, Joanna Racewicz, Grażyna Wolszczak, Beata Tadla, Katarzyna Zdanowicz, Anita Sokołowska, Urszula Dudziak, Ewa Kasprzyk, Monika Richardson, Anna Korcz, Katarzyna Dąbrowska, Katarzyna Żak, Marta Kielczyk czy Lidia Popiel.

mat.pras.

– Tworząc najnowszą kolekcję zainspirowaliśmy się stylem życia, architekturą i kulturą miast. Tokio, Nowy Jork, Londyn, Rzym, Mediolan i Paryż to metropolie, które mają duszę i własną energię – mówi Iwona Kossmann, prezes Deni Cler.

mat.pras.

– Z jednej strony doceniamy wyjątkowość i lubimy oryginalność, a z drugiej żyjemy w świecie niezwykle zglobalizowanym. Nigdy wcześniej Japonia nie była tak blisko Włoch. Ludzie na całym świecie są ze sobą połączeni. To co dzieje się na jednym krańcu globu oddziałuje na drugi – także w modzie. Dlatego też miejsce pokazu nie jest przypadkowe – Giełda Papierów Wartościowych to jeden z symboli globalnego rozwoju i wzajemnego wpływu. Styl życia, zwyczaje, architektura a także moda, wszystkie te elementy się ze sobą przenikają. Deni Cler czerpie z tego to, co najlepsze – dodaje prezes Kossmann.

Projektanci Deni Cler w „Viaggio in città” postawili na różnorodne gamy kolorystyczne i stylistykę. Na pokazie zaprezentowano m.in. modne garnitury z weluru w intensywnych kolorach, luksusowe kaszmirowe płaszcze oraz druki inspirowane stylem vintage. Ważnym elementem kolekcji jest pastelowy fiolet „Very Peri”, kolor roku 2022. Za stylizację fryzur podczas wydarzenia odpowiadali styliści z Balmain Hair Couture a makijaż wykonali wizażyści Bobbi Brown.

mat.pras.

Podczas pokazu podróż dokoła świata zaczęliśmy od Tokio. Kreacje z kapsuły inspirowanej stolicą Kraju Kwitnącej Wiśni to mieszanka mody miejskiej i stylu glamour. Zaprezentowano m.in. sukienki koktajlowe i garnitury z lekko nabłyszczanej wełny. Kolory? Zielenie w różnej intensywności, zarówno gładkie, jak i w drukach, kremowe biele i granaty. W akcesoriach i dodatkach dominuje złoto. Kolejna kapsuła to nawiązanie do Nowego Jorku. Składają się na nią „energetyczne” modele weekendowe i sportowe. Dominuje kolorystyka granatu, czerwieni, popielatych szarości oraz subtelnych beżów. Następne zaprezentowane zestawy to inspiracje Londynem i Rzymem – wiele biznesowych modeli w klasycznej kolorystyce beżu, camelu, brązu oraz czerni.

Kolejnym przystankiem modowej podróży jest Mediolan. W linii dominują klasyczne melanżowe szarości i różne odcienie pomarańczowego. Obecne są także modele z luksusowym wykończeniem naturalną skórą. Dominują szlachetne wełny i kaszmiry z najlepszych włoskich manufaktur, z którymi od dawna współpracuje Deni Cler. Kolekcję dopełnia kapsuła inspirowana stolicą Francji. Paryż, miasto tętniące życiem towarzyskim o każdej porze dnia i nocy. Linia jest bardzo elegancka, dominują w niej dwa kolory, cyklamenowy róż i czerń. Tkaniny to przede wszystkim welur, jedwab i satyna. „Wisienką na torcie” są propozycje wieczorowe. Projektanci stworzyli wiele interesujących sukienek, eleganckich garniturów i zestawów na oficjalne spotkania, które świetnie prezentowały się podczas pokazu.

Historia marki to już ponad 50 lat. Wszystko zaczęło się we włoskim mieście Castellucchio niedaleko Mantui w Północnej Italii. To właśnie tam małżeństwo – Mario Picozzi i Maria Grazia Benatti, stworzyli markę Deni Cler hołdującą klasyce i jakości. W 1972 r. otwarto pierwszą fabrykę, a potem pierwszy salon w Mediolanie na prestiżowej Via Monte Napoleone. Od 1991 r. marka jest obecna w Polsce, która stała się dla niej drugim domem.