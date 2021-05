Dentyści w industrialnym otoczeniu. Dental Sense wynajmuje gabinety w Koneserze

W Warszawie nie brakuje udanych adaptacji XIX-wiecznych, poprzemysłowych budynków m.in. na biura, galerie sztuki czy restauracje. Teraz industrialny klimat przyciąga także dentystów. W Centrum Praskim Koneser, w którym 100 lat temu rozlewano aż 140 rodzajów alkoholi, można od niedawna także leczyć zęby.

Wszystko za sprawą odważnej i unikalnej na polskim rynku inwestycji sieci Medicover Stomatologia, która przy swoim najnowszym projekcie połączyła siły z centrami stomatologicznymi Dental Sense, tworząc pierwsze w stolicy miejsce pod tym szyldem.



Jak zaznaczają twórcy, liczące sobie ponad 360 m kw. powierzchni centrum, to dziś jedna z najoryginalniejszych wizji wnętrza medycznego i stomatologicznego nad Wisłą. Powód?



- Zabudowa dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek "Koneser", w której znajduje się Dental Sense, ma barwną, przemysłową przeszłość liczącą sobie ponad 120 lat. To kawał burzliwej historii Warszawy. Projektując miejsce, chcieliśmy, aby to mocno wybrzmiało w jego wnętrzu. Tym bardziej, że do zaadaptowania dostaliśmy jeden z najstarszych, neogotyckich budynków kompleksu - mówi Marcin Piotrowski, architekt z nagradzanej pracowni Piotrowscy Design, znanej chociażby z projektów wnętrz kawiarń Green Caffè Nero.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Efekt? – Całe wnętrze centrum stomatologicznego zostało wpisane w zastany, historyczny kadr stolicy, tworząc harmonijną całość z otaczającą zabudową oraz z sąsiadującymi restauracjami, kawiarniami, sklepami czy salami wystawowymi. To, co najciekawsze z przeszłości wytwórni posłużyło nam za fundament dla oryginalnych i autorskich rozwiązań projektowych oraz architektonicznych. Pokusiliśmy się także o kilka bezpośrednich odniesień do poprzemysłowej historii budynku. W konsekwencji stworzyliśmy unikalną w skali kraju przestrzeń medyczną, w której można nie tylko przejść metamorfozę uśmiechu, ale także poznać nieco przemysłowej historii Warszawy - dodaje.