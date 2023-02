W dniach od 23 lutego do 4 marca na terenie CH Avenida Poznań będzie można zobaczyć wystawę zatytułowaną #DepresJa, składającą się z 12 prac fotograficznych pomysłu Pauliny Mikołajczak.

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie.

W tym roku Avenida Poznań włącza się w działania mające na celu zwiększenie świadomości, jak trudnym doświadczeniem jest zmaganie się tą chorobą.

Około 30 procent ludzi cierpiało przynajmniej raz w życiu na zaburzenia depresyjne. Szybkie tempo życia, stres, nadmiar obowiązków, czy brak wsparcia ze strony najbliższych sprawiają, że choroba dotyka coraz więcej osób. Aby zwrócić uwagę na rosnącą ilość zachorowań, 23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat tej choroby.

W tym roku Avenida Poznań oddaje swoją przestrzeń, aby zaprezentować wystawę dwunastu prac pt. „#DepresJA”. Tworząc fotografie, autorzy chcieli ukazać najtrudniejsze aspekty choroby, jakim są samotność i bezradność. Depresja to nie chwilowy smutek, to choroba, o której powinno się mówić głośno. Jest jak cukrzyca, otyłość czy niedoczynność tarczycy. Depresja to powszechne zaburzenie zdrowia psychicznego. Zachorować na nią może każdy, bez względu na płeć, wiek czy zawód, jaki wykonuje.

Jeśli po zobaczeniu mojej wystawy, choć jedna osoba zwróci uwagę na kogoś ze swojego otoczenia i jej pomoże - będę uważała, że ten projekt ma sens – tłumaczy pomysłodawczyni wystawy Paulina Mikołajczak.

Z analiz Centrum Badania Opinii Społecznej z 2022 roku wynika, że co piąty Polak doświadczył objawów zaburzeń depresyjnych. Poważnym problemem, jaki występuje u osób dotkniętych zaburzeniami jest maskowanie choroby i lekceważenie jej objawów. Obecna sytuacja społeczna i ekonomiczna, związana ze skutkami pandemii, wybuchem wojny, inflacją oraz rosnącymi ratami kredytów, sprzyja wzrostowi zachorowań.

Głównym celem wystawy, która będzie gościła w Avenidzie Poznań jest zwrócenie uwagi na osoby chorujące na depresję. W przestrzeni publicznej coraz częściej mówi się o depresji i walce z nią, dlatego dołączamy do wielogłosu, który szerzy wiedzę i świadomość o tym poważnym schorzeniu. Należy pamiętać, że depresja jest jak każda inna choroba, można ją leczyć i wrócić do normalnego funkcjonowania. Cieszymy się, że możemy wesprzeć tę szlachetną inicjatywę – tłumaczy Katarzyna Korpak, Dyrektor Avenidy Poznań.

Wystawa będzie trwała od 23 lutego do 4 marca 2023 roku w Avenida Lounge na poziomie 1.

