Dermokosmetyki na święta to piękne upominki. W Ziko Dermo są piękne promocje: „Mikołajkowe Inspiracje Prezentowe” do 14 grudnia, a „Piękne Prezenty” do 28 grudnia.

Ruszyła świąteczna oferta promocyjna od Ziko Dermo.

Są zestawy prezentowe najlepszych marek dermokosmetycznych.

W sprzedaży są karty podarunkowe Ziko Dermo dla pracowników i bliskich.

Ziko Dermo ma bestsellerowe produkty z mega rabatami. Nowością 2022 roku w drogeriach Ziko Dermo jest Karta Podarunkowa. Karta Podarunkowa Ziko Dermo może być zasilona dowolną kwotą do wartości 500 zł. Klient sam decyduje, jaką wartość będzie miała karta prezentowa. Karta podarunkowa Ziko Dermo jest dostępna w: punktach stacjonarnych,

drogerii internetowej. Odpowiedzieliśmy na potrzeby Klientów. Wybierając dermokosmetyki dla bliskich, często mieli dylematy, czy na pewno wybiorą właściwy produkt odpowiedni do rodzaju skóry i rodzaju włosów osoby obdarowywanej. Karta jest ważna przez rok od momentu aktywacji. Można z niej korzystać zarówno w drogeriach stacjonarnych Ziko Dermo, jak i w drogerii internetowej zikodermo.pl – mówi Magdalena Grabowska, dyrektor marketingu Ziko Dermo. W Dziko Dermo czekają: Kalendarz świątecznych okazji,

karta podarunkowa Ziko Dermo Są także dostępne dwa nowe katalogi ofert promocyjnych: „Mikołajkowe Inspiracje Prezentowe” - ważny do 14 grudnia,

„Piękne Prezenty” – ważny do 28 grudnia. Kosmetyki dla wrażliwej skóry na zimę W zimowe dni sprawdzą się doskonale uniwersalne produkty takie jak: Olejek do mycia SVR Topialyse Huile Lavante z 20 proc. rabatem,

krem na wiatr i mróz Emolium Dermocare z 20 proc. rabatem. Z kolei po wieczornych spacerach w mroźne dni, przydadzą się kosmetyki regenerujące skórę z aktywnymi składnikami odżywczymi. różnorodne serum od La Roche-Posay z 25 proc. zniżką,

różnorodne serum od Vichy z 25 proc. zniżką Na klientów Ziko Dermo czekają m.in.: skoncentrowane serum przeciwzmarszczkowe z czystą witaminą C La Roche-Posay,

serum korygujące widoczne zmarszczki i przebarwienia La Roche-Posay

serum Probiotic Fractions Mineral 89 Vichy,

dwufazowe serum Neovadiol Meno 5 Vichy. Ziko Dermo nie zapomina o najmłodszych. kosmetyki Mustela z rabatem do -40 proc.,

z kartą Ziko Klub nawet do -50 proc. Karta podarunkowa Ziko Dermo. Z Kartą podarunkową Ziko Dermo Klienci mają zawsze gwarancję, że ich prezent będzie strzałem w dziesiątkę. Mama, tata, ciocia, babcia, czy też siostra lub koleżanka…, każdy z pewnością znajdzie w naszych drogeriach idealne produkty do pielęgnacji. Karta jest ważna przez rok od momentu aktywacji i można z niej korzystać zarówno w drogeriach stacjonarnych Ziko Dermo, jak i w drogerii internetowej zikodermo.pl – opisuje Magdalena Grabowska, Dyrektor Marketingu Ziko Dermo. Czytaj więcej Piękne prezenty na święta są w Ziko Dermo Akcje ze zmieniającym się co dzień ofertami stały się wśród Klientów bardzo popularne. Dlatego też 1. grudnia wystartował: Kalendarz Świątecznych Okazji Ziko Dermo. Codziennie od 1 do 24 grudnia, na Klientów czeka Oferta Dnia w bardzo korzystnej cenie. W puli 24 produktów znalazły się: kremy,

W każdym dniu dostępny będzie jeden produkt z mega rabatem. W ofercie internetowej zikodermo.pl lub w najbliższej drogerii stacjonarnej Ziko Dermo są piękne i zdrowe kosmetyki w superniskich cenach.

