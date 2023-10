Po rozbudowie, Designer Outlet Gdańsk stanie się przyjaznym miejscem, w którym można zrobić zakupy i miło spędzić czas. O szczegółach inwestycji mówi Ireneusz Homa, dyrektor ds. operacyjnych Designer Outlet Gdańsk, ROS Retail Outlet Shopping.

Dodatkowe 2 tys. mkw., 7 restauracji i ponad 10 nowych salonów z modą – tak przedstawia się rozpoczęty właśnie projekt rozbudowy Designer Outlet Gdańsk.

Otwarcie nowej części centrum planowane jest na czwarty kwartał 2024 roku.

Głównym elementem projektu rozbudowy Designer Outlet Gdańsk, przygotowanego przez studio Chapman Taylor International Services jest nowa przestrzeń restauracyjna.

Designer Outlet Gdańsk jest zarządzany przez ROS Retail Outlet Shopping.

Designer Outlet Gdańsk będzie większy. Czy to dobry czas na nowe przedsięwzięcia? W ostatnim czasie notujemy inwestycyjny ruch głównie w przypadku parków handlowych...

Ireneusz Homa: Designer Outlet Gdańsk jest położony w gdańskiej dzielnicy Szadółki, w bezpośrednim sąsiedztwie Morskiego Parku Handlowego, zatem jesteśmy niejako częścią kompleksu z bardzo różnorodną ofertą handlową. Niejednokrotnie klienci znajdujących się tu np. marketów RTV/AGD czy z wyposażeniem wnętrz stają się też naszymi klientami i odwrotnie – nasi klienci chętnie odwiedzają sąsiednie sklepy korzystając z komplementarnej oferty parku.

Dodatkowo, jako istniejące od 2005 roku, jedyne w regionie centrum typu outlet, chcemy mieć jak najlepszą i stale rozwijającą się ofertę. Bez powiększenia, przy niemal w 100 proc. skomercjalizowanej przestrzeni byłoby to po prostu bardzo trudne. Cieszymy się zainteresowaniem wśród marek modowych i lifestylowych, które chcą z nami rozwijać sprzedaż, dlatego też właściciel podjął decyzję o rozbudowie obiektu, którą właśnie rozpoczęliśmy.

Centrum zyska dodatkowe 2 tys. mkw. GLA, a oprócz nowej strefy restauracyjnej pojawi się również 10 nowoczesnych lokali handlowych - mówi Ireneusz Homa, dyrektor ds. operacyjnych Designer Outlet Gdańsk, ROS Retail Outlet Shopping.

Ireneusz Homa, dyrektor ds. operacyjnych Designer Outlet Gdańsk, ROS Retail Outlet Shopping. mat.pras.

Realizujecie nietypową dla segmentu outletów rozbudowę. Na czym polega unikalny charakter inwestycji?

Designer Outlet Gdańsk zyska dodatkowe, środkowe skrzydło z pięknie zaprojektowanym, szerokim wejściem, które będzie stanowiło główny element projektu rozbudowy centrum. Studio architektoniczne Chapman Taylor International Services zaplanowało w tym miejscu obszerną, zupełnie nową przestrzeń restauracyjną. Stanie się ona, tym samym, centralnym punktem, witającym klientów wchodzących do centrum właśnie tą drogą. Osobne, pięknie zaprojektowane, bezpośrednie wejście do strefy restauracyjnej to rzeczywiście unikatowe rozwiązanie w obiektach handlowych.

W strefie restauracyjnej inwestor przewidział miejsce dla siedmiu nowych najemców, z ofertą kuchni z różnych zakątków świata. Wszystko zaaranżowane w pięknej, klimatycznej przestrzeni, która – podobnie jak cały Designer Outlet Gdańsk, utrzymana będzie w morskim klimacie. Znajdą się tu wydzielone przytulne miejsca do wypoczynku z miękkimi kanapami, które zapewnią spokój i intymność, a drewniane meble jadalniane pozwolą na komfort podczas delektowania się posiłkami. Całość otaczać będzie mnóstwo zieleni oraz nieodzownych dla naszego obiektu marynistycznych akcentów.

Gastronomia nigdy nie była priorytetem w outletach. Czy to się zmieniło?

W obecnych czasach centra handlowe jeszcze bardziej stawiają na tzw. doświadczenie zakupowe. Ten trend dotyczy także outletów. Jak dotąd, w tym segmencie oferta gastronomiczna nie była najistotniejszym elementem biznesowym, jednak w ostatnim czasie mocno zyskała na znaczeniu. Oczywiście klienci nadal odwiedzają nas z konkretnym zamiarem zakupowym, jednak czas w centrum chcą spędzać nieco inaczej – m.in. korzystając z oferty restauracji czy kawiarni w trakcie lub po zakupach, tym samym przedłużając pobyt.

Wizual DOG z góry.jpg

Do naszych restauracji zaglądają także klienci sąsiadujących sklepów Morskiego Parku Handlowego. Co więcej, osiedla wokół Designer Outlet Gdańsk w szybkim tempie się rozrastają, a ich mieszkańcy poszukują miejsc gdzie mogą zjeść lunch, wczesną kolację, czy wstąpić na kawę niedaleko domu.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i chcemy, żeby Designer Outlet Gdańsk był nie tylko centrum handlowym, ale też przyjaznym miejscem, w którym można miło spędzić czas z całą rodziną. Ulokowana w pięknych wnętrzach szeroka oferta gastronomiczna, która pozwala na wybór spośród różnorodnych propozycji to jeden z kroków w tym kierunku – okoliczni mieszkańcy zyskują kolejne miejsce na spotkanie i posiłek w niedalekiej od domu okolicy - mówi Ireneusz Homa.

Jakie koncepty gastro pojawią się w Gdańsku? Sieciówki? Kawiarnie?

Jesteśmy w trakcie komercjalizacji tej przestrzeni, stawiamy na różnorodność tak, by każdy znalazł coś dla siebie. W nowym skrzydle zaplanowaliśmy zarówno ciekawe restauracje, jak i kawiarnie.

Wizual DOG front.jpg

Z pewnością znajdą się tu lubiane sieci, ale nie tylko - zapewnia Ireneusz Homa.

W ostatnim czasie, w związku ze zmieniającym się miejskim stylem życia, pojawia się coraz więcej restauracji typu „quick service” i w kierunku tego konceptu również będziemy w dużej mierze podążać.

Chcemy tak skomponować foodowy mix, by stać się idealną destynacją jedzeniową w południowej części Gdańska.

Jak przebiega komercjalizacja? Możemy liczyć na rynkowe debiuty?

Żeby rozpocząć starania o rozbudowę musieliśmy w odpowiednim stopniu skomercjalizować zaplanowaną, nową przestrzeń. Staramy się dobierać marki tak, by uzupełniały dotychczasową ofertę i spełniały oczekiwania naszych klientów. Po niedawnych otwarciach takich sklepów jak np. Pinko czy Karl Lagerfeld widzimy, że to dobry kierunek rozwoju. Obecnie trwają rozmowy na temat współprac i na tym etapie niewiele jeszcze możemy powiedzieć. Kompleksowo o nowych otwarciach będziemy informować w odpowiednim czasie.

Nowy salon marki Karl Lagerfeld w Designer Outlet Gdańsk, mat.pras.

Czy zauważacie powrót zainteresowania polskim rynkiem po stronie zagranicznych marek?

Zdecydowanie możemy mówić o zainteresowaniu polskim rynkiem outletowym ze strony wielu zagranicznych producentów. W wielu przypadkach jest to pierwsze spojrzenie w stronę tej części Europy. Świetnym przykładem jest tu jeden z naszych obiektów, mianowicie Designer Outlet Warszawa, który po rozbudowie był miejscem kilku znaczących debiutów zarówno na rynku polskim jak i właśnie w segmencie outletowym. Nasze społeczeństwo jest już bardzo świadome zakupowo, a zatem bardziej wymagające i poszukujące nie tylko odpowiedniej marki, ale przede wszystkim świetnej jakości kupowanego towaru, za który są w stanie zapłacić więcej. To daje zagranicznym markom pole do rozmów, często właśnie na początek w obszarze sprzedaży outletowej lub do rozszerzenia sprzedaży właśnie o ten segment.

Nowy salon Pinko w Designer Outlet Gdańsk, mat.pras.

Jak wspomniałem wcześniej takimi popularnymi w Polsce markami, które rozwijają sprzedaż outletową są choćby Karl Lagerfeld, Pinko, BOSS, Guess czy Desigual, których salony outletowe na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy otworzyliśmy w Designer Outlet Gdańsk.

