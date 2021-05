Designer Outlet Sosnowiec przywitał nowych najemców

Do grona najemców Designer Outlet Sosnowiec dołączyły dwa nowe salony: Pako Lorente z modą męską oraz multibrandowy Mastersport z najbardziej rozpoznawalnymi markami sportowymi.

Pako Lorente i Mastersport to dwa nowe brandy, które pojawiły się w Designer Outlet Sosnowiec.

W sumie nowi najemcy zajęli niemal 380 mkw. powierzchni handlowej.

Pako Lorente to polska marka od początku do końca zaprojektowana tak, by odpowiadać na rosnące potrzeby modowe mężczyzn poszukujących stylizacji na różne okazje. Salon, który zajmuje powierzchnię bez mała 104 mkw. w swojej ofercie ma zarówno klasyczne, biznesowe propozycje jak i wysokiej jakości stylizacje „after work” w ciekawych kolorach i nowoczesnych krojach, a wszystko uzupełnione dodatkami i akcesoriami. Kolekcje Pako Lorente, dopełniają ciekawą i bogatą ofertę dla mężczyzn, jaką można znaleźć w Designer Outlet Sosnowiec.

W maju klientów centrum powitał też nowy duży, multibrandowy salon Mastersport w formacie pop-up. Na 271 mkw. na kupujących czekają propozycje takich marek jak The North Face, Puma, New Balance, Champion, Fila, Kappa, Adidas, Monotox, Vans czy O’neil.

– Po trzech tygodniach od majowego otwarcia sklepów w naszym centrum, śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Klienci powrócili na zakupy ze zdwojoną siłą i wiosenną energią, która kumulowała się w nas wszystkich w trakcie kolejnych lockdownów. Potrzeba wymiany garderoby także daje się odczuć w rosnącym koszyku zakupowym. Dlatego tym bardziej cieszą nas kolejne marki dołączające do grona najemców Designer Outlet Sosnowiec. Salon Pako Lorente znakomicie uzupełnia ofertę menswear nie tylko w wydaniu oficjalnym, ale także tym bardziej casualowym. Nowy duży pop-up Mastersport z modą sportową to nowe marki i jeszcze większy wybór dla naszych klientów. A oferta sportswear jest bardzo ważnym obszarem w centrach typu outlet. – podsumował Dariusz Obołończyk Centre Manager Designer Outlet Sosnowiec.

