Designer Outlet Sosnowiec rusza z nową akcją

Designer Outlet Sosnowiec zaprasza na wielkie święto zakupów, mody

i przyjemności.

i przyjemności. Od 21 do 27 czerwca trwa tydzień super okazji, na który co sezon czekają klienci.

Cykliczna akcja Szalony Tydzień zyskała rangę ważnego wydarzenia w kalendarzu modowymi zakupowym mieszkańców Śląska i Zagłębia.

To prawdziwe święto zakupów w jeszcze niższych cenach i jedyna w swoim rodzaju akcja promocyjna, podczas której można sprawić sobie przyjemność kupując kolekcje ulubionych marek, uzupełnić braki w letniej garderobie w cenach obniżonych nawet do – 80%. W tym roku Szalony Tydzień ma zupełnie nowy wymiar – to pierwsza po lockdownie akcja pro sale, która odbędzie się w zgodzie z obostrzeniami sanitarnymi. Wszystko w trosce o zdrowie i komfort klientów.

Lubisz być smart?

Przemyślane zakupy, poszukiwanie jakości za niewygórowaną cenę, która starcza na długo, to obecnie kryteria zakupowe Polaków. Po lockdownach dużo ostrożniej podchodzą do wydawania pieniędzy i kierują się zasadą shoppingowego sprytu.

Takie podejście jest bardzo bliskie temu, na co stawia Designer Outlet Sosnowiec. Tu króluje smart shopping - klienci poszukują rzeczy w doskonałej jakości i za rozsądną cenę. Takie zakupy z pewnością będzie można zrobić w ponad 100 salonach centrum podczas najbliższej edycji Szalonego Tygodnia.

Zatem niezależnie od tego, czy szukasz lekkiej kurtki, zwiewnej sukienki, sportowych butów czy potrzebujesz przygotować się na startujące wakacje, na zakupy warto wybrać się do Designer Outlet Sosnowiec w dniach 21-27 czerwca i skorzystać z ofert ponad 100 salonów, przygotowanych specjalnie na te kilka dni, wliczając niedzielę handlową