Designer Outlet Sosnowiec z nowym salonem Desigual

Nowy salon outletowy Desigual zajmie 260 mkw. w Sosnowcu.

Hiszpański Desigual to lokal o powierzchni bez mała 260 mkw. Klienci znajdą tu pełny asortyment w cenie, od 30 proc do nawet 70 proc. taniej w porównaniu do cen regularnych.

- Desigual posiada ponad pół tysiąca butików w znakomitych lokalizacjach na całym świecie, tym bardziej cieszy nas, że swój salon otworzyła właśnie w Designer Outlet Sosnowiec, to pierwszy i na razie jedyny salon outletowy w regionie - mówi Dariusz Obołończyk, Center Manager Designer Outlet Sosnowiec, ROS Retail Outlet Shopping.

Jak dodaje, to doskonałe uzupełnienie rozwijającego się w centrum tenant mixu o kolejną markę premium, ale też niezwykle ciekawą i zaangażowaną społecznie.

- Otwarcie kolejnego salonu z modą premium to także element strategii leasingowej, która właśnie ten segment rozwija przede wszystkim. Chcemy zapewniać klientom centrum najlepszą i najciekawszą ofertę w regionie, dlatego bardzo selektywnie uzupełniamy grono najemców, wyszukując ciekawe, unikatowe propozycje – podsumowuje Dariusz Obołończyk.