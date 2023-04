Doroczne największe badanie rynku outletowego prowadzone przez międzynarodowy instytut Ecostra wskazało Designer Outlet Warszawa jako trzecie najlepiej performujące centrum outletowe w Europie.

To wyróżnienie przyznawane jest na podstawie wnikliwej ankiety przeprowadzanej wśród przedstawicieli marek posiadających sklepy w minimum 3 różnych obiektach outletowych.

Jest to ważnym osiągnięciem zarówno ROS Retail Outlet Shopping jako operatora centrum, jak i firmy DWS będącego właścicielem Designer Outlet Warszawa.

Designer Outlet Warszawa jest trzecim najlepiej prosperującym centrum wyprzedażowym w Europie - tak wynika z ogłoszonego właśnie raportu OCPRE. To doroczne badanie kondycji europejskich obiektów outletowych, przedstawiające ich wyniki ekonomiczne.

Ankiety przeprowadzane są na podstawie danych dostarczanych przez zaproszonych do udziału w badaniu managerów sprzedaży i managerów do spraw rozwoju rynku, których marki posiadają co najmniej trzy sklepy w centrach handlowych w różnych krajach. Operując jednocześnie w kilku różnych lokalizacjach, są w stanie ocenić i porównać wydajność działających tam salonów. Sklepy brandowe w Designer Outlet Warszawa znalazły się w czołówce zestawień.

To wysokie trzecie miejsce w Europie jest ważnym osiągnięciem zarówno ROS Retail Outlet Shopping jako operatora centrum, jak i firmy DWS będącego właścicielem Designer Outlet Warszawa. Wspólnie od 2017 roku pracujemy nad stałym przemyślanym rozwojem obiektu zarówno pod kątem zmieniających się oczekiwań klientów, jak i potrzeb naszych partnerów biznesowych. Do tego ważnego wyróżnienia potwierdzającego słuszność podejmowanych działań doprowadziła nas m.in. decyzja o rozbudowie centrum i bardzo spójna strategia leasingowa, która pozwoliła na stworzenie pierwszego i największego centrum outletowego z modą premium w Polsce. Dziękuję naszym najemcom za wielkie wsparcie, współpracę i wkład w ten niekwestionowany sukces - powiedział Thomas Reichenauer Założyciel i Dyrektor Zarządzający ROS Retail Outlet Shopping.

Już od 15 lat - Ecostra GmbH we współpracy z francuskim Instytutem Badawczym Magdus prowadzi coroczne badanie marek, które są najemcami w europejskich centrach handlowych typu outlet. Wyniki opisane w Outlet Centre Performance Report Europe (OCPRE) są uważane za punkt odniesienia dla całego europejskiego rynku retail.

OCPRE jest jedyną pełną europejską ankietą badającą wyniki ekonomiczne salonów marek operujących w centrach outletowych. W badaniu uczestniczą jedynie te brandy, które posiadają flagowe sklepy w minimum 3 europejskich centrach outletowych, otwartych nie krócej niż 2 lata.

W tegorocznej ankiecie wzięło udział 91 międzynarodowych producentów, którzy prowadzą łącznie 1383 sklepy outletowe.

