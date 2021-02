Designer Outlet Warszawa po przebudowie. Kryty parking i więcej lokali

Przestronny, zadaszony parking to duże ułatwienie dla odwiedzających Designer Outlet Warszawa. Ten czterokondygnacyjny garaż szczególnie podczas złych warunków atmosferycznych, zapewnia wygodę i komfort użytkowania dzięki bezpośredniemu połączeniu z centrum. Oferuje ponad 800 miejsc postojowych, w tym miejsca dedykowane potrzebom osób z niepełnosprawnościami oraz rodzinom z dziećmi. Poziomy połączone są za pomocą klatek schodowych oraz wind.

Sam budynek znakomicie wpisuje się w architekturę podwarszawskiego centrum. Industrialny charakter z dużymi łukami, czerwonym klinkierem i metalowymi wykończeniami domyka spójnie zaprojektowaną przestrzeń handlową Designer Outlet Warszawa. Sam w sobie stanowi ciekawy element urbanistyczny, który dobrze widoczny jest z ulicy Puławskiej.

Spójność z architekturą centrum, nawiązującą do historycznych kamieniczek warszawskiej starówki, jest widoczna także wewnątrz budynku. Każdy z czterech poziomów garażu poświęcony jest jednej ze znanych stołecznych legend. Podczas spaceru z samochodu do wejścia będzie można poznać Warszawską Syrenkę, Złotą Kaczkę, Warsa i Sawę oraz największy postrach Warszawy - Bazyliszka. Podobizny bohaterów legend ozdabiają przestrzeń na ścianach i kolumnach. A jeśli ktoś zechce przypomnieć sobie treść opowieści, będzie mógł przeczytać jej streszczenie umieszczone przy wejściu do centrum. Każda legenda ma także przypisany kolor, który pozwala na łatwą identyfikację poziomu, na którym został pozostawiony samochód.



W nowo oddanym garażu znajdą się także dodatkowe elementy wyposażenia, m.in. ładowarki do samochodów z napędem elektrycznym, które stają się coraz popularniejsze wśród Polaków. Podczas zakupów, klienci będą mogli doładować baterię w swoim aucie i spokojnie kontynuować dalszą podróż. Także cykliści zyskają nową przestrzeń do pozostawienia roweru na czas zakupów.

W planach jest także profesjonalna myjnia samochodowa.

Nowo otwarty garaż to dodatkowe miejsca postojowe dla klientów Designer Outlet Warszawa. Dzięki tej inwestycji centrum dysponuje łącznie ok. 1300 miejsc na parkingu naziemnym oraz w garażu wielopoziomowym. To o ponad 30 proc więcej niż przed rozbudową.