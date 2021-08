Designer Outlet Warszawa rozdał nagrody w loterii

Samochód osobowy marki Hyundai i20 i najbardziej rozpoznawalny, kultowy włoski skuter powędrowały do szczęśliwych zwycięzców loterii organizowanej przez Designer Outlet Warszawa. Zabawa trwała przez trzy tygodnie, podczas których klienci rejestrowali paragony za zakupy i brali udział w losowaniu codziennych nagród rzeczowych oraz nagród głównych.

Wielki finał loterii, który 27 czerwca można było obejrzeć na żywo za pomocą streamingu w kanałach social media centrum, wyłonił dwoje szczęśliwców, do których los szczególnie się uśmiechnął. Samochód osobowy odebrała pani Elżbieta spod Warszawy, a piękny skuter powędrował do pana Łukasza, mieszkańca stolicy. Oboje zwycięzcy przyznali, że do ostatniego dnia nie wierzyli w swoją wygraną.

Loteria zorganizowana została z myślą o klientach powiększonego centrum Designer Outlet Warszawa i rozpoczęła się tuż po oficjalnym otwarciu nowej części handlowej, oferującej jeszcze więcej znanych i lubianych marek premium.