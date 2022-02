Designer Outlet Warszawa z największym salonem Kazar

Kazar otwiera się w Designer Outlet Warszawa.

Nowa przestrzeń sprzedażowa Kazar to 208 mkw.

Unikatowa architektura Designer Outlet Warszawa nawiązuje do warszawskiego Starego Miasta.

W ostatnim czasie marka zwróciła się do zarządcy centrum z projektem powiększenia powierzchni sprzedażowej. – Kiedy warunki lokalowe na to pozwoliły, zapadła decyzja o rozbudowie salonu. Obecny sklep Kazar to 208 mkw. komfortowej przestrzeni, na której klienci znajdą jeszcze szerszy asortyment wysokiej jakości obuwia i galanterii skórzanej. Jednocześnie jest to największy salon marki w formacie outlet w Polsce – wyjaśnia Agnieszka Kuś Senior Marketing Manager Designer Outlet Warszawa.

W nowym salonie Kazar na kupujących czeka bogaty wybór obuwia damskiego i męskiego, toreb i torebek, wykonanych ze skór naturalnych oraz innych wysokiej jakości materiałów. Nie brakuje też eleganckich akcesoriów, takich jak zegarki, perfumy czy autorskiej linii zapachów do wnętrz. Wszystkie produkty Kazar łączą w sobie awangardę, nieprzeciętny styl, oryginalność oraz bezwarunkowe oddanie dla jakości, których poszukuje współczesny klient. To tajemnica sukcesu marki.