DHL: Do 2025 roku 80 proc. interakcji sprzedażowych będzie odbywać się online

DHL prognozuje, że do końca 2027 roku wartość rynku e-handlu pomiędzy firmami osiągnie wartość 20,9 bln USD. Dla porównania, pod koniec 2019 roku było to 12,2 bln USD. W 2020 firma przewiozła o 40 proc. rdr. więcej przesyłek B2C i zamknęła ubiegły rok najlepszym wynikiem finansowym w swojej historii z zyskiem operacyjnym (EBIT) o wartości 2,7 mld EUR, co stanowi wzrost 34,9 proc. rdr.

Do 2025 roku 80 proc. wszystkich interakcji sprzedażowych pomiędzy firmami będzie się odbywać online. zmieniające się zachowania zakupowe Millennialsów w długofalowej perspektywie pociągną za sobą również rozwój segmentu online w B2B, ponieważ przedstawiciele tego pokolenia coraz częściej podejmują decyzje zakupowe w firmach. Odpowiadają oni za 73 proc. wszystkich decyzji zakupowych w handlu business-to-business. A ponieważ są przyzwyczajonymi do udogodnień znanych im z codziennych e-zakupów, oczekują tego samego podczas dokonywania transakcji B2B. W 2019 roku wartość globalnej sprzedaży B2B w segmencie e-commerce wzrosła o 18,2 proc. osiągając kwotę 12,2 biliona USD. To tempo rozwoju szybsze niż rynku B2C w tym samym okresie.

