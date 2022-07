Diamenty i dzieła sztuki w nowym salonie Goldenmark w centrum Poznania

Przy ulicy Garbary w Poznaniu otwarto nowy salon Goldenmark, w którym na klientów czeka nie tylko unikatowa oferta metali szlachetnych, diamentów i sztuki, ale też wyjątkowe wydarzenia artystyczne. To drugi największy salon w całej, dynamicznie rozwijającej się sieci sprzedaży firmy.

Ostatniego roku sieć Goldenmark powiększyła się o cztery – nie licząc poznańskiego – nowe salony: w Lublinie, Warszawie, Rzeszowie i Olsztynie.

Łącznie Goldenmark jest już obecny w 16 polskich miastach.

W nowym salonie Goldenmark cyklicznie organizowane będą wernisaże i wystawy współpracujących z marką artystów.

Działalność salonu w nowej lokalizacji i nowym formacie oficjalnie zainaugurował wernisaż kolektywu Theseus.

Goldenmark już od ponad dekady dostarcza klientom produkty, których wspólnym fundamentem są wartości dla pokoleń. Wyróżnikiem marki na rynku jest unikatowa struktura oferty, na którą składają się metale szlachetne, diamenty i dzieła sztuki. To nie tylko bezpieczne dobra trwałe i wyjątkowe piękno, ale też kapitał na przyszłość.

– Dokładamy starań, by nasza oferta składała się wyłącznie z najwyższej jakości ponadczasowych rozwiązań. Budujemy i szkolimy zespół ekspertów, którzy doskonale rozumieją specyfikę oferowanych przez nas produktów i są w stanie odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania nurtujące naszych klientów. Jako pierwsi na rynku postawiliśmy na budowę sieci salonów premium, do których można przyjść osobiście i obejrzeć całą dostępną ofertę – wyjaśnia Wojciech Kaźmierczak, prezes zarządu Goldenmark SA.

Salony premium w całej Polsce

Otwarcie w Poznaniu drugiego co do wielkości salonu Goldenmark to kolejny krok w trwającym nieprzerwanie, dynamicznym rozwoju sieci sprzedaży firmy. Na przestrzeni ostatniego roku sieć powiększyła się o cztery – nie licząc poznańskiego – nowe salony, funkcjonujące w formacie galerii: w Lublinie, Warszawie, Rzeszowie i Olsztynie. Łącznie Goldenmark jest już obecny w 16 polskich miastach. Na tym nie koniec ambitnych planów firmy, dotyczących dalszej ekspansji.

– Prace nad kolejnymi otwarciami już trwają lub wkrótce się rozpoczną. Pracujemy również nad dodawaniem nowych funkcjonalności i wyposażenia zarówno w nowo otwieranych, jak i już funkcjonujących salonach – zapowiada Piotr Kwiatkowski, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Grupie Goldenmark.