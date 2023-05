Ponad setka ogłoszeń rekrutacyjnych ukazała się na stronach grupy Dino. Chodzi m.in. o pracę wakacyjną w marketach firmy. Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. liczba sklepów Dino wynosiła 2210.

Pierwszy kwartał 2023 r. grupa Dino zamknęła liczbą 2210 sklepów.

Łączna powierzchnia sali sprzedaży wyniosła pod koniec pierwszego kwartału 2023 r. 869,4 tys. mkw., a liczba pracowników - 38,1 tys.

Ponad setka ogłoszeń rekrutacyjnych ukazała się na stronach grupy Dino. Chodzi m.in. o pracę wakacyjną w marketach firmy.

Pierwszy kwartał 2023 r. grupa Dino zamknęła liczbą 2210 sklepów, czyli o 54 więcej niż kwartał wcześniej i o 330 marketów więcej niż na koniec marca 2022 r. Łączna powierzchnia sali sprzedaży wyniosła 869,4 tys. mkw., a liczba pracowników - 38,1 tys.

Kadra kierownicza marketów Dino w ponad 90 proc. wywodzi się z awansów wewnętrznych.

„Zagęszczamy sieć marketów Dino, dzięki czemu oferujemy pracę w atrakcyjnych lokalizacjach, blisko miejsca zamieszkania naszych pracowników. Wierzymy, że zadowolenie naszego personelu przekłada się na satysfakcję klienta, dlatego nieustannie wspieramy i szkolimy pracowników. Dzięki temu kadra kierownicza marketów w ponad 90 proc. wywodzi się z awansów wewnętrznych” – czytamy na stronie grupy.

Zagęszczamy sieć marketów Dino, dzięki czemu oferujemy pracę w atrakcyjnych lokalizacjach, blisko miejsca zamieszkania naszych pracowników - informuje grupa Dino. Fot. Mat. prasowe.

Ekspansja geograficzna pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów Dino.

- Choć w 2022 r. nieznacznie skorygowaliśmy w dół krótkoterminowe plany dotyczące wydatków inwestycyjnych, tak by lepiej przygotować firmę do funkcjonowania w bardziej wymagającym otoczeniu ekonomicznym, to zapotrzebowanie konsumentów na sklepy w formacie Dino, które widzimy przy okazji każdego nowego otwarcia utwierdza nas w przekonaniu o dużym potencjale dalszego rozwoju naszej sieci – tłumaczy Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl