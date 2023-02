W Galerii Jurajskiej znaleźć można aż 18 figur dinozaurów, które nie tylko zachwycają realizmem, ale także tym, że się poruszają i wydają dźwięki. Na ekspozycji, która wypełnia nasz pasaż, nie brakuje m.in. triceratopsa, stegozaura, deinonycha, apatozaura, metriakantozaura oraz króla kredowych lasów, czyli T-Rexa!

Odwiedzając wystawę można lepiej poznać różne gatunki dinozaurów, dowiedzieć się więcej o ich życiu i diecie, a także o tym, dlaczego te potężne gady wymarły. To niezwykła lekcja historii naturalnej, którą wypełnia też dobra... zabawa.

Tę gwarantuje m.in. „Dinoride" z Centrum Rozrywki „Zatorland". Za 5 zł można wskoczyć na grzbiet olbrzymiego gada i odbyć przejażdżkę. A 11 marca możliwa będzie bezpłatna przejażdżka!

To wystawa, która fascynuje i rozpala wyobraźnię. Dzięki tej ekspozycji cofamy się miliony lat do czasów sprzed upadku meteorytu, aby zobaczyć nie tylko majestatyczne stwory, które chodziły po Ziemi w okresie triasu, jury i kredy, ale także mamy możliwość lepszego poznania ich natury, ekosystemu czy powodów, dla których wymarły. To pełna ciekawostek, interaktywna lekcja historii naturalnej, która uczy dzieci i młodzież, ale przede wszystkim bawi – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.