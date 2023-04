Aktualnie w portfelu P.A. Nova znajdują się dwie nieruchomości, nad którymi deweloper rozpoczął już intensywne prace.

Pierwszy obiekt powstanie w Pyskowicach, gdzie na powierzchni 3 ha spółka rozpoczęła budowę parku handlowego na ponad 7 tys. mkw. GLA. Otwarcie zaplanowano na przełom listopada i grudnia br.

W zeszłym roku spółka kupiła 3,6 ha gruntów w Nysie, gdzie planuje budowę obiektu DIY liczącego ok. 10 tys. mkw. powierzchni i 600-metrowy lokal dla jednego najemcy.

Równocześnie jesteśmy zaangażowani w rozmowy o dwóch nowych projektach. Pierwszy to obiekt DIY o powierzchni 10 tys. mkw., drugi to park handlowy na ok. 7 tys. mkw. - mówi Ewa Bobkowska, wiceprezes zarządu ds. rozwoju spółki P.A. Nova.