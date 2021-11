DL Invest z finansowaniem dla czterech parków handlowych

Portfolio parków handlowych należących do DL Invest Group obejmuje 11 istniejących obiektów. Poziom wynajmu istniejących obiektów przekracza 97 proc.

Dwa kolejne parki znajdują się w fazie realizacji.

- Finansowanie udzielone przez Bank BNP Paribas jest potwierdzeniem silnej pozycji DL Invest Group na rynku nieruchomości komercyjnych oraz faktu, że parki handlowe w dobrych lokalizacjach oraz o przemyślanej strukturze i dużym potencjale wzrostu są wysoko oceniane przez uznane instytucje finansowe posiadające duże doświadczenie w finansowaniu projektów na rynku nieruchomości komercyjnych - stwierdza Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.

- Należy zwrócić uwagę, że banki podejmując decyzję o przyznaniu finansowania, coraz częściej kierują się między innymi doświadczeniem i kompetencjami w zakresie budowy, wynajmu i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Dla nas ma to zasadnicze znaczenie, ponieważ co do zasady projekty pozostają w naszym portfelu, a tym samym ich jakość, lokalizacja oraz siła oddziaływania musi być na najwyższym poziomie przez cały okres ich życia. To również jest naszą konkurencyjną przewagą – do realizacji i zarządzania nieruchomościami podchodzimy z dużą starannością budując wartość nie tylko dla nas, ale także dla wszystkich stron zaangażowanych w ich realizację i funkcjonowanie w tym dla instytucji finansujących, najemców i klientów korzystających z oferty naszych obiektów – dodaje Dominik Leszczyński.

- DL Invest Group skrupulatnie dobiera lokalizacje pod kątem możliwości tworzenia projektów o istotnym potencjale komercyjnym, które w długim terminie kreują wartość dodaną zarówno dla naszych klientów, jak również dla lokalnych społeczności– mówi Dominik Leszczyńskii -Tą zasadą kierujemy się zarówno przy realizacji naszych projektów handlowych, jak również nieruchomości magazynowych oraz biurowych – podkreśla Dominik Leszczyński.

Parki handlowe DL Invest Group to obiekty realizowane w małych i średnich miastach lub na obrzeżach większych ośrodków miejskich.