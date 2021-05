DL Shopping Center w Knurowie poszerza ofertę gastronomiczną

Parki handlowe zyskują na popularności również wśród najemców gastronomicznych. DL Invest Group do swojego parku handlowego w Knurowie wprowadził czterech najemców gastronomicznych: pizzeria Da Grasso, Arman Kebab, Kebab Friends i Ha Long.

Pizzeria Da Grasso, Arman Kebab, Kebab Friends i Ha Long - to nowymi najemcy gastronomiczni w DL Shopping Center w Knurowie. Nowi najemcy wynajęli w sumie blisko 400 mkw. powierzchni.

Obecnie DL Invest posiada w swoim portfolio 12 parków handlowych, zaś kolejne 2 są w trakcie realizacji.

- Dobrze zlokalizowane parki handlowe to teraz aktywa cieszące się rosnącym powodzeniem wśród klientów. Dzięki temu przyciągają najemców, którzy tworzą ofertę dopasowaną do wymagań lokalnych społeczności, a to z kolei przyciąga inwestorów. DL Invest Group wiele lat temu dostrzegł potencjał tej klasy aktywów i możliwości stwarzane przez mniejsze, śląskie miasta – mówi Łukasz Tomczyk, dyrektor ds. komercjalizacji w DL Invest Group .

- Aktualnie posiadamy w swoim portfolio 12 parków handlowych, które niemal w całości są wynajęte. 2 kolejne obiekty są obecnie w fazie realizacji, jak również trwają zaawansowane rozmowy w sprawie budowy kolejnych obiektów. Rosnące zainteresowanie ze strony najemców każe nam zakładać, że obiekty tego typu na stałe wpiszą się w krajobraz handlowy w Polsce stając się ważnym elementem dystrybucji dla sieci handlowych. Klienci doceniają otwarty charakter takich obiektów oraz już bogatą i dalej rozwijaną ofertę, która doskonale zaspokaja ich najistotniejsze potrzeby jednocześnie oszczędzając im dużo czasu. Cechą charakterystyczną parków handlowych jest również ich dostępność dla lokalnych najemców. Przy kształtowaniu tenant-mixu danego obiektu, kierujemy się atrakcyjnością oferty dla mieszkańców. W parkach handlowych często więc swoje sklepy bądź punkty usługowe mają lokalni przedsiębiorcy, których trudno znaleźć w największych galeriach handlowych. Obok gastronomii są to miejsca rekreacji, kluby fitness czy przychodnie medyczne – podkreśla Łukasz Tomczyk.

Park handlowy DL Shopping Center w Knurowie zlokalizowany jest przy ulicy 1 Maja 74. Oferuje swoim najemcom 6000 mkw. powierzchni najmu, a wśród marek, które otworzyły w nim swoje sklepy znajdują się między innymi Media Expert, Rossmann, Pepco, Neonet czy Action. Knurów zamieszkuje 36 000 osób. Jest miastem ściśle powiązanym komunikacyjnie z innymi regionami Śląska. Dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna gwarantuje mobilność mieszkańcom, z których znaczna część pracuje w sąsiednich ośrodkach miejskich, a niezbędne zakupy realizuje na terenie Knurowa.