DL Shopping Rybnik z nowym najemcą

DL Shopping Center Rybnik to kompaktowy obiekt handlowy o łącznej powierzchni blisko 3 500 mkw., którego integralną częścią jest wielkopowierzchniowy sklep sieci Biedronka. DL Shopping Rybnik to elastyczny obiekt handlowy dopasowany formatem do wymagań lokalnych społeczności, który należy do DL Invest Group specjalizującej się między innymi w budowie i zarządzaniu nieruchomościami handlowymi zlokalizowanymi w małych i średnich śląskich miastach.

- Parki handlowe to wyjątkowe aktywa, których architektura i lokalizacja w najwyższym możliwym stopniu odpowiadają wymaganiom mieszkańców mniejszych ośrodków miejskich oraz sieci handlowych chcących być blisko swoich klientów. Są one także często zlokalizowane na obrzeżach dużych miast w pobliżu miejsc zamieszkania osób, które wyprowadziły się z wielkich ośrodków miejskich. Cechuje je łatwa dostępność: do większości lokali w takich obiektach wejść można z zewnątrz nieruchomości wprost z parkingu, co z jednej strony skraca czas zakupów, a z drugiej ogranicza liczbę i czas interakcji pomiędzy klientami – mówi Łukasz Tomczyk, dyrektor ds. komercjalizacji w DL Invest Group.



- Parki handlowe to aktywa wyjątkowe, które swoje znaczenie podkreśliły w trakcie trwania pandemii. W momencie, gdy wielkopowierzchniowe obiekty borykały i nadal borykają się z licznymi obostrzeniami, parki pozostały otwarte zapewniając klientom możliwość dokonania niezbędnych zakupów przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka płynącego z długiego przebywania wewnątrz obiektu i interakcji z dużą ilością osób, jak ma to miejsce w przypadku dużych galerii handlowych – mówi Dominik Leszczyński, CEO w DL Invest Group - Ich elastyczność w odpowiedzi na potrzeby lokalnych mieszkańców oraz komplementarność względem e-commerce czynią z nich ważne punkty na mapach miast i ważne elementy w portfelu inwestycyjnym. DL Shopping Rybnik to jeden z kilkunastu parków handlowych, które wybudowaliśmy i którymi zarządzamy będąc ich właścicielem. Dzięki rosnącej liczbie takich nieruchomości w naszym portfelu możemy dla naszych klientów wypracować jeszcze większą wartość i wprowadzać taką ofertę, która w najwyższym możliwym stopniu zaspokoi ich potrzeby.