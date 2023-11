Dlaczego centra handlowe w Polsce nie są polskie? 

W Polsce nie ma dogodnych warunków funkcjonowania dla małych graczy. Blue City jest ostatnim w Warszawie centrum handlowym, które nie należy do wielkiej korporacji - przyznaje Yoram Reshef, wiceprezes Blue City. Czego oczekiwałby od nowego rządu?

- Myślę, że mogę tu mówić nie tylko w imieniu swoim i Blue City, ale wszystkich osób zarządzających centrami handlowymi w Polsce. Ta kwestia paradoksalnie łączy się z pandemią - kilka dni po drugiej rocznicy wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę, ogłoszono pierwszy lockdown. Podobnie jak cała pandemia, przyczynił się do ogromnych strat przedsiębiorców - tego nikomu tłumaczyć nie trzeba - tłumaczy Yoram Reshef, wiceprezes Blue City.

Największe obroty sklepy robią w weekendy

Obecnie liczba odwiedzających centra handlowe wróciła do stanu sprzed 2020 r., ale Polacy kupują mniej i oszczędniej. Zważywszy na inflację, trudno się dziwić.

- Jednak centra handlowe, a co za tym idzie i najemcy, nie inaczej niż my wszyscy, mają do zapłacenia rachunki za prąd – te zaś rosną. Przy umiarkowanych obrotach, powrót niedziel handlowych bardzo pomógłby branży. Nie jest tajemnicą, że największe obroty sklepy robią właśnie w weekendy - argumentuje Yoram Reshef.

Zdaniem wiceprezesa, za przywróceniem niedziel handlowych opowiada się też społeczeństwo.

- W tygodniu ludzie wracają z pracy i wypełniają obowiązki domowe, a następnego dnia budzik dzwoni o 7 rano, więc niekoniecznie mają ochotę jeszcze na wyjście do centrum handlowego. Zwłaszcza, gdy nie mieszkają w pobliżu i muszą stracić na dojazd np. godzinę w jedną stronę - opisuje Yoram Reshef.

Jego zdaniem, dwa dni handlowe w weekend nie tylko uelastyczniają plany osób pracujących, ale też wpływają na komfort samych zakupów.

- Oczywiście w mediach pojawiają się argumenty w rodzaju „pracuję w handlu i chcę mieć wolną niedzielę”, ale to raczej postulaty anegdotyczne, zwłaszcza w przypadku centrów handlowych, w których pracuje wiele osób studiujących dziennie. Pomijam, że wolne dni w tygodniu, w zamian za pracę w niedzielę, części pracownikom po prostu pasują, bo dzięki temu mogą załatwić na przykład sprawy urzędowe, czy iść do lekarza bez brania urlopu - argumentuje Yoram Reshef.

Kredyt preferencyjny pilnie wyczekiwany

Nie tylko centrom handlowym, ale wszystkim przedsiębiorstwom pomogłaby też - zdaniem Yorama Reshefa - opcja zaciągania niżej oprocentowanych kredytów z przeznaczeniem na inicjatywy ekologiczne czy ważne społecznie. Mogłyby być przyznawane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na przykład na inicjatywy związane z ESG. Blue City ma już sporządzony raport i przyjęło zobowiązanie uzyskania neutralności klimatycznej do 2050 r., mimo że spółka nie była do tego zobligowana.

- Jednak deklaracja tego typu to dopiero początek. Większość osób administrujących nieruchomościami nie jest w stanie sfinansować z własnej kieszeni np. instalacji paneli fotowoltaicznych pokrywających zapotrzebowanie energetyczne budynku. Uważam, że na inicjatywy, które służą nam wszystkim, powinny być przyznawane pożyczki na preferencyjnych warunkach - podkreśla Yoram Reshef.

Po wybuchu pandemii, galerie funkcjonujące samodzielnie, bez korporacji-matki znalazły się w podbramkowej sytuacji - przypomina Yoram Reshef.

Tym bardziej że, jak dodaje wiceprezes, po pandemii system kredytowania centrów handlowych stał się o wiele bardziej niedogodny i rygorystyczny. Tymczasem takie obiekty wymagają nieustannych inwestycji.

Dlaczego centra handlowe w Polsce nie są polskie?

- O trzeciej kwestii myślę jako o czymś, co chciałbym, żeby nowi rządzący po prostu mieli w pamięci - podkreśla wiceprezes Blue City.

Przypomina, że po wybuchu pandemii centra handlowe zostały pozamykane, a najemcom przyznano szereg ułatwień i ulg. Centra handlowe nie dostały nic, mimo że część do jakiegoś stopnia funkcjonowała, płacąc za ogrzewanie, ochronę, sprzątanie.

- Pół biedy, gdy centrum należało do wielkiej, międzynarodowej sieci, która mogła relokować środki. Galerie funkcjonujące samodzielnie, bez korporacji-matki znalazły się wówczas w podbramkowej sytuacji - przypomina Yoram Reshef.

Dzisiaj, jak dodaje, często słyszy pytanie: „dlaczego centra handlowe w Polsce nie są polskie?”

- M.in. właśnie dlatego: nie ma dogodnych warunków funkcjonowania dla małych graczy. Zarządzane przeze mnie Blue City jest dziś ostatnim w Warszawie centrum handlowym, które nie należy do wielkiej korporacji. Co za tym idzie, moje drzwi zawsze były i są otwarte dla najemców - opisuje wiceprezes Blue City.

Większość z nich Yoram Reshef zna osobiście. W przeciwieństwie do dużych korporacji, żaden nie musi czekać, aż jego zapytanie dotrze do biura dyrektora regionalnego i od niego wróci.

