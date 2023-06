Już w najbliższy czwartek, 15 czerwca o godzinie 8:00 w Tarnowie, przy ulicy Lwowskiej 53 otworzy się pierwsza w mieście drogeria dm.

Powierzchnia sali sprzedaży dm w Tarnowie wynosi 530 mkw.

W dniach 15-16 i 17 czerwca na odwiedzających czekać będzie szereg atrakcji.

Sklep wyposażony jest w ławeczkę do odpoczynku, czy stację pakowania prezentów, z której korzystać można nieodpłatnie.

To nasza kolejna lokalizacja w Małopolsce, ale pierwsza w Tarnowie. Wszystkie otwarcia są dla nas bardzo ważne i przygotujemy się do nich z dużą uwagą. Każdy nowy sklep dm to doskonała okazja, by osobiście spotkać się z klientami, poznać ich potrzeby i zaprosić do świata naszych marek. Chcemy pokazać mieszkańcom Tarnowa wszystko, co najlepsze - nasze marki, ludzi, którzy tworzą dm i wnętrza zaprojektowane z myślą o komforcie klientów. Tarnów jest istotnym ośrodkiem gospodarczym i cieszymy się, że dzięki obecności w tym mieście będziemy mogli umacniać nasze relacje z klientami - mówi Michał Grabe, Kierownik Regionalny dm w Polsce.

W asortymencie dm znajduje się szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. Klienci mogą także kupić żywność, artykuły gospodarstwa domowego i karmę dla zwierząt. Dużą popularnością, cieszą się wysokiej jakości produkty marek własnych. Wśród nich wymienić należy markę Balea, czy najlepiej sprzedającą się markę certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde.

dm w Tarnowie. Fot. Mat. pras.

Przyjazna aranżacja wnętrz sklepów sprawia, że zakupy są wygodne i przyjemne dla klientów. Obok bezpłatnego dozownika z wodą, czy toalety, w sklepie znajdują się terminale foto z usługą natychmiastowego wydruku zdjęć i naklejek. Z przestronnych alejek i bogatej oferty produktów dla dzieci chętnie korzystają rodziny. Rodzice na miejscu znajdą przewijak z zapasem pieluch marki własnej babylove. Dla najmłodszych zaś dm przygotował bujanego konika oraz małe wózki zakupowe.

Tym, co wyróżnia dm na polskim rynku są ceny. Drogerie gwarantują atrakcyjną i trwałą cenę półkową, która nie jest podwyższana przez okres minimum 4 miesięcy od daty ostatniej podwyżki widocznej przy każdym produkcie. Dzięki temu ceny półkowe dm są trwale niższe. dm wychodzi z założenia, że nie należy sztucznie zawyżać cen, by potem obniżać je na krótki okres, zmuszając klienta do kupowania produktów na promocjach, a nie wtedy, kiedy faktycznie ich potrzebuje. Filozofia dm mówi: drogi kliencie, możesz polegać na cenach, jakie widzisz na półkach. Możesz w dowolnej chwili przyjść i kupić produkt w korzystnej cenie, kiedy rzeczywiście go potrzebujesz. Drugim wyróżnikiem są atrakcyjne oferty kuponów rabatowych w aplikacji Mój dm oraz dodatkowe kupony PAYBACK umożliwiające naliczenie wielokrotności punktów PAYBACK za dany zakup. W skali miesiąca to łącznie około dwudziestu różnego rodzaju kuponów, które w połączeniu z gwarancją trwałej ceny tworzą korzystną ofertę dm.

Wyjątkowo z okazji otwarcia drogeria oferuje dodatkowy 15 proc. rabat powitalny, który obowiązuje do 25 czerwca. Na mieszkańców Tarnowa odwiedzających sklep w dniach 15-16 i 17 czerwca czekać będą mini prezenty, poczęstunek w postaci popcornu, atrakcyjne animacje i zabawy z muzyką, spotkanie z pluszowym Misiem Czyścioszkiem - Saubär, profesjonalny makijaż twarzy, badanie skóry głowy, czy doradztwo w zakresie pielęgnacji paznokci.

Klienci z całej Polski mogą dokonywać zakupów w sklepie online www.dm.pl oraz za pomocą aplikacji Mój dm. Mają przy tym możliwość wybrania najbardziej komfortowej i wygodnej dla siebie opcji realizacji zamówienia: dostawy w ciągu 2-3 dni roboczych do domu, dowolnego punktu odbioru DPD Pickup, urządzenia Paczkomat® InPost, albo odbioru ekspresowego w swojej drogerii stacjonarnej już po 3 godzinach od złożenia zamówienia.

Powierzchnia sali sprzedaży dm w Tarnowie wynosi 530 mkw. Drogeria zadbała o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest w ławeczkę do odpoczynku, czy stację pakowania prezentów, z której korzystać można nieodpłatnie. Na klientów czeka komfortowy parking. Sklep dm otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:00 do 20:00. Sieć zatrudniła siedmiu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

