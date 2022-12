Dziewięć sklepów dm od debiutu w Polsce i zapowiedź mocnego, promocyjnego wejścia w kolejny rok. Drogeria podsumowuje ostatnie miesiące i ujawnia dalsze plany.

Dziewięć drogerii stacjonarnych, sklep online i aplikacja.

Siedem charytatywnych akcji kasjerskich, ponad 150 pracowników i ponad 11 tysięcy produktów w asortymencie - dm podsumowuje minione miesiące i starannie buduje rozpoznawalność marki w Polsce.

W nowym roku drogeria przywita swoich klientów aż trzema dużymi akcjami promocyjnymi: Kampania “Veganuary”, “Apka pełna okazji” oraz “Zacznij nowy rok od zmian na lepsze”.

Wszystkie startują 29 grudnia.

Już 29 grudnia pod hasłem Wegańskie jest pyszne startuje kampania promująca roślinną żywność, produkty słodkie, słone w jakości BIO oraz ofertę wegańskich kosmetyków i artykułów gospodarstwa domowego dostępnych w sklepach dm oraz na stronie dm.pl i w aplikacji “Mój dm”. Akcja jest częścią kampanii organizowanej przez organizację Veganuary, która inspiruje ludzi do stosowania diety roślinnej przez miesiąc styczeń i resztę roku. W styczniu 2021 roku ponad pół miliona osób na całym świecie wzięło udział w Veganuary Challenge, wnosząc pozytywny wkład w środowisko, dbając o zdrowie i zapobiegając cierpieniu zwierząt.

W tym roku również polscy klienci dm będą mieli okazję dołączyć do tego wyzwania i jeszcze lepiej poznać naszą ofertę dla wegan - artykuly spożywcze, kosmetyki, a nawet środki czystości i suplementy diety. To ważna część naszego asortymentu, która między innymi dzięki takim akcjom zyskuje coraz większą popularność. Klienci znajdą u nas produkty wysokiej jakości, inspiracje na wegańskie posiłki i naprawdę świetne ceny. A to za sprawą kolejnej akcji, którą dla nich przygotowaliśmy - “Apka pełna okazji”. To oferta skierowana do stałych, obecnych i nowych użytkowników aplikacji “Mój dm”, którzy aktywując specjalny kupon otrzymają 10% rabat na całe zakupy w okresie od 29.12.2022 do 31.01.2023 - mówi Hubert Iwanowski, Dyrektor Obszaru Marketingu i Zakupów dm w Polsce.

Apka pełna okazji.

Warto podkreślić, że polityka cenowa dm wspierana jest przez cykliczne oferty kuponów rabatowych dostępnych właśnie w aplikacji "Mój dm". - W skali miesiąca to łącznie około dwudziestu różnego rodzaju kuponów na wybrane marki lub całe kategorie, które w połączeniu z gwarancją trwałej ceny (nie podnoszonej częściej niż co 4 miesiące od daty ostatniej podwyżki) tworzą wyjątkowo korzystną ofertę na rynku - komentuje Iwanowski.

Kupon można aktywować tylko z aplikacją “”. Wystarczy jednorazowa aktywacja, aby otrzymać zniżkę automatycznie na każdy zakup dokonany w okresie trwania akcji. Dodatkowo po połączeniu kont “” z kontem, użytkownicy podczas zakupów otrzymają jednorazowy kupon „10 x więcej punktów” w aplikacji

Kampani Veganuary.

Tych, którzy chcą zacząć nowych rok od zmiany na lepsze dm wspiera odpowiednimi produktami z kategorii zdrowie - to doskonale uzupełnia kampanię Veganuary oraz realizację wszelkich postanowień noworocznych związanych z większą dbałością o siebie. Wszystkie akcje są częścią niemieckich kampanii dm. Za adaptację materiałów na rynek polski odpowiada agencja Freundschaft.

Obecnie w asortymencie dm znajduje się ponad 11 tysięcy produktów pogrupowanych w 10 kategoriach. Do najpopularniejszych kategorii należą Pielęgnacja i Perfumy, Gospodarstwo domowe, Niemowlę i dziecko. Jednak najbardziej rozchwytywanym produktem we wszystkich kanałach sprzedaży są żele pod prysznic marki własnej Balea. Łącznie dm ma 28 marek własnych. Swój pierwszy sklep w Polsce drogeria otworzyła 21 kwietnia 2022 roku we Wrocławiu. To właśnie w tym mieście znajduje się też jej siedziba. Od tego czasu powstało łącznie 9 drogerii, kolejno w Jeleniej Górze, Lubaniu, Lesznie, Wodzisławiu Śląskim, Żorach, Krakowie, po raz drugi we Wrocławiu oraz w Myślenicach. Jak zapewniają przedstawiciele dm na przestrzeni najbliższych miesięcy pojawią się kolejne drogerie we Wrocławiu, w końcu tu “bije nasze serce”. Aby uczcić otwarcie pierwszej filii dm, we Wrocławiu na ulicy Ślężnej zamieszkała rodzina krasnali - Krasnal Baleusz, Krasnalka Balea i... ich dziecko - małe Balejątko. Ich imiona nawiązujące do marki własnej Balea wybrali internauci w głosowaniu. To symboliczny gest, którym drogeria postanowiła podkreślić swój związek z Wrocławiem i lokalną społecznością.

dm od samego początku obecności w Polsce stara się wpisać w tkankę miejską budując relacje z najbliższym otoczeniem i pomagając, tam, gdzie to możliwe. Dlatego w 2022 przeprowadziła aż siedem charytatywnych “Akcji Kasjerskich” oraz przekazała darowizny m.in. na rzecz Fundacji Neko, Akademii Piłki Nożnej Forza Wrocław, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie “Karkonoskie Iskierki”.

dm posiada dwa magazyny - pierwszy znajduje się w Oporowie pod Wrocławiem. Stąd dostarczane są produkty do poszczególnych drogerii. Sprawną dystrybucję zapewnia także magazyn w miejscowości Wypędy pod Warszawą, obsługujący sklep internetowy dm.pl. Między innymi dlatego w pierwszej kolejności dm będzie rozwijać się w rejonie Dolnego Śląska, czy nieco szerzej patrząc, południowo-zachodniej Polski. Obecnie dm zatrudnia ponad 150 pracowników w Polsce. W najbliższym roku sieć planuje kolejne otwarcia oraz zwiększenie sprzedaży poprzez sklep online dm.pl i aplikację “Mój dm”.

