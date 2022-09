W Leroy Merlin trwają Dni Pasjonatów Domu, czyli setki hitów cenowych, zaskakujących promocji i innych atrakcji. Akcja zakończy się 4 października.

To znakomita okazja, aby przygotować się do sezonu jesienno-zimowego, dokończyć budowę, remont lub wdrożyć długo odkładane pomysły na zmiany w swoim domu.

Dla Pasjonatów Domu szybka metamorfoza wnętrza jest teraz na wyciągnięcie ręki.

Akcja trwa do 4 października.

Do 4 października we wszystkich sklepach Leroy Merlin w Polsce na klientów czekać będą oferty specjalne produktów dla domu i ogrodu, pakiet usług, takich jak projektowanie kuchni i łazienki oraz lubiane warsztaty “Zrób to sam”. Już trwa promocja do – 50 proc. na wybrane produkty, a w każdą środę – 21 i 28 września odsłaniane będą kolejne akcje promocyjne.

Kampania Dni Pasjonatów Domu została zainspirowana przez popularny w mediach społecznościowych zabieg pokazujący szybkie metamorfozy wnętrz, tak zwany „magic snap”, któremu towarzyszy muzyka z utworu Queen “A kind of magic”. Motyw główny przewija się we wszystkich działaniach marki w tej akcji.

Dni Pasjonatów Domu w Leroy Merlin. Fot. Mat. pras.

Dniom Pasjonatów Domu towarzyszyć będzie intensywna kampania 360 stopni: zaczynając od komunikacji POS w sklepach i dedykowanej gazetki z hitami cenowymi, poprzez kanał digital, social media (Facebook, Instagram, Pinterest), YouTube, współpracę z wiodącymi influencerami i radio, na największych stacjach TV kończąc. Pasjonaci Domów zaproszeni są również do wzięcia udziału w konkursach – radiowym, zorganizowany z Radiem RMF FM i w social mediach.

Leroy Merlin wraz z stacją RMF FM przygotowały konkurs dla wszystkich, których cieszą metamorfozy wnętrz. Do wygrania są karty podarunkowe o wartości 5000 zł dla trzech finalistów na zakupy w Leroy Merlin oraz nagrody dodatkowe dla wyróżnionych. Konkurs radiowy ruszył w sobotę 17 września w stacji RMF FM.

Do wspólnej zabawy i dzielenia się swoimi pomysłami zaproszeni są również użytkownicy Instagrama. Aby wziąć udział w konkursie “Historie Pasjonatów Domu” trzeba będzie dodać na swoim profilu zdjęcie lub video przedstawiające wyjątkowe i kreatywne wnętrze swojego domu. Zdjęcie należy oznaczyć @leroymerlin oraz dodać hashtag #DlaPasjonatówDomu. Najbardziej kreatywni instagramersi zostaną nagrodzeni bonami o wartości 1000 zł i 200 zł na zakupy w Leroy Merlin.

Dni Pasjonatów Domu będą widoczne również na YouTube. Wiodący influencerzy przygotują serię filmów “Niskie ceny, duże efekty” w których pokażą jak zmienić swoje wnętrza za 200, 500 oraz 1000 zł. Filmami podzielą się na swoich kontach w mediach społecznościowych. W ten sposób chcą inspirować do błyskotliwych metamorfoz przy wykorzystaniu ograniczonego budżetu.

Dla klientów, którzy właśnie planują remont łazienki chrapką będzie promocja – 20 proc. na wszystkie produkty do łazienki ze zwrotem na kupon do wydania na kolejne zakupy w Leroy Merlin. Promocja jest przeznaczona dla Klubowiczów DOM i PRO i będzie trwać do 20 września. Klienci, którzy nie dołączyli jeszcze do programów korzyści, mogą je aktywować podczas wizyty w sklepie lub za pośrednictwem strony http://www.leroymerlin.pl

Miłośnicy roślin z pewnością ucieszą się z warsztatów samodzielnego wykonania “zielonej ściany”. To jeden z najświeższych trendów ostatnich czasów, ściana roślin sprawia że wnętrze jest bardziej przytulne oraz wspiera zdrowy mikroklimat. Warsztaty odbędą się we wszystkich 76 sklepach sieci Leroy Merlin w Polsce. Dodatkowo w trakcie trwania akcji wszystkie rośliny i artykuły niezbędne do przygotowania własnej aranżacji będą objęte rabatem – 20 proc.

