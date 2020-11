Do 2025 KappAhl w 100 proc. ze zrównoważonymi materiałami

Co roku KappAhl odnotowuje mierzalny postęp w postaci działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ważne prace przyczyniające się do tworzenia cyrkularnej branży odzieżowej bazują na strategii zrównoważonego rozwoju Responsible Fashion. Jednym z wielu przykładów jest zwiększenie od 2015 roku odsetka produktów z bardziej zrównoważonych materiałów w asortymencie – od 19 do 70 proc. Najpóźniej w 2025 roku liczba ta powinna wynieść 100 proc.

Praca KappAhl związana ze wsparciem cyrkularnej branży odzieżowej przynosi dobre efekty. Obecnie aż 70 proc. oferty to produkty z bardziej zrównoważonych materiałów. Pięć lat temu liczba ta wynosiła 19 proc. stąd nasz cel – 100 proc. do 2025 roku jest naprawdę w naszym zasięgu.

- Procent naszego asortymentu wyprodukowanego z bardziej zrównoważonych materiałów cały czas rośnie i co roku robimy mierzalne postępy w kierunku naszego celu, jakim jest w pełni cyrkularna działalność – mówi dyrektor generalna KappAhl, Elisabeth Peregi.

Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju w procesie rozwoju produkcji, KappAhl daje podstawy dla modelu biznesowego w duchu obiegu zamkniętego oraz bardziej zrównoważonego wykorzystania materiałów, środków chemicznych, wody i energii. Marka stosuje te zasady poprzez wybór bardziej zrównoważonych materiałów i procesów oraz walcząc o lepsze warunki pracy w zakładach dostawców oraz poprzez dążenie do wydłużenia czasu używania tej samej odzieży.

- Jasne cele i wytyczne, nasze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju, zaangażowani projektanci oraz dobra współpraca z zakładami produkcyjnymi to kluczowe czynniki naszej działalności. - mówi Sandra Roos, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w KappAhl.

Co oznacza bardziej zrównoważony rozwój?



Ludzie często pytają, dlaczego KappAhl mówi, że asortyment jest bardziej zrównoważony. Sandra Roos odpowiada, zadając pytanie retoryczne: – Czy bawełna organiczna to zrównoważony materiał? Nie, to po prostu bardziej zrównoważony materiał niż tradycyjna bawełna. Zatem do momentu, w którym z pewnością możemy powiedzieć, że jakiś materiał lub proces faktycznie są zrównoważone, zdecydowaliśmy się stosować termin bardziej zrównoważone. Składamy tylko takie obietnice, jakich możemy dotrzymać.

Nieustannie poszukujemy kolejnych sposobów rozwoju KappAhl na polu zrównoważonego rozwoju zgodnie z naszymi celami. Bardziej zrównoważona branża odzieżowa to nie utopia – jeśli zrobimy to razem i wspólnie będziemy się zmieniać – podsumowuje Elisabeth Peregi.