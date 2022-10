Do 2025 roku dostawy realizowane przez IKEA mają być realizowane tylko pojazdami elektrycznymi.

Do roku 2025 realizowane do domu odstawy IKEA będą się odbywać pojazdami elektrycznymi, powiedział w poniedziałek 3 października dyrektor generalny IKEA, Jasper Bordin cytowany przez Agencję Reutera.

Realizacja dostaw domowych IKEA "elektrykami" to element większej strategii IKEA, która za cel stawia sobie ograniczanie emisji gazów cieplarnianych o ilość większą niż ta wytwarzana w całym łańcuchu wartości IKEA do 2030 roku.

Jak podkreśla Bordin w wywiadzie podczas konferencji Reuters IMPACT, w niektórych regionach mogą się pojawić pewne wyzwania, jednak zakłada on, że do 2025 roku klienci IKEA mogą liczyć na elektryczną obsługę w kwestii dostaw. Niektóre miasta są już w pełni elektryczne w zakresie dostaw do domu, inne budują potrzebną infrastrukturę, zapewnia Brodin.

Dyrektor generalny IKEA przewiduje również, że kryzys energetyczny w Europie prawdopodobnie przyspieszy przejście społeczeństwa na czystszą energię.

Właściciel większości sklepów IKEA na świecie, Ingka Group, już teraz produkuje więcej energii odnawialnej niż zużywa. Od 2009 roku grupa zainwestowała ok. 3 mld. euro w projekty wiatrowe i słoneczne.

