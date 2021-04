Do 4 razy sztuka. Gemini Holding o odmrażaniu centrów handlowych

Jak ocenia Pani decyzję rządu o odmrożeniu centrów handlowych?

Anna Malcharek: Oczywiście to słuszna decyzja, na którą czekał cały ekosystem centrów handlowych. Galerie to miejsca bezpieczne, co zresztą deklarował sam minister zdrowia podczas konferencji prasowej w styczniu br. Obiekty przy ograniczonej ofercie działają już 6 tygodni. Dwukrotnie lockdown był także przedłużany i pogłębiany, a ostatnie poluzowania obostrzeń w usługach nie objęły wszystkich obiektów w Polsce. Pełne otwarcie oferty handlowej, oczywiście w reżimie sanitarnym, do którego już wszyscy przywykli, pozwoli nam podjąć pracę nad odzyskaniem obrotu, zwłaszcza, że przed nami ważne dla handlu miesiące wiosenno-letnie.

Liczą Państwo na szybkie "odbicie" po otwarciu?

Anna Malcharek: Prognozujemy, że sytuacja będzie wyglądała podobnie jak w lutym br., kiedy znoszono trzeci lockdown. Footfall wówczas bardzo szybko wrócił do bezpiecznego poziomu 70-80 proc. , w stosunku do tego notowanego w czasie przed pandemią. Klienci byli spragnieni dostępu do oferty wyprzedażowej. Teraz są spragnieni dostępu do nowych wiosennych kolekcji, które w marcu zostały "zamrożone". Spodziewamy się więc w pierwszych dniach dynamicznego, a potem stabilnego wzrostu wskaźnika odwiedzin. Z całą pewnością temu ożywieniu pomoże dalsze luzowanie obostrzeń zaplanowane na kolejne tygodnie maja. Obostrzeń, które ciążą branży gastronomicznej, fitness i kinowej. Wznowienie działalności restauracji, kawiarni, kin i fitness clubów, nawet przy 50-procentowym obłożeniu, będzie miało duży wpływ na obrót najemców generowany w obiektach handlowych.

Sam fakt otwarcia sklepów przyciągnie klientów?

Anna Malcharek: Przez ostatnie 6 tygodni zakupy stacjonarne Polaków ograniczały się praktycznie tylko do kilku sklepów pierwszej potrzeby. W tym czasie zdążyła się zmienić pora roku, pojawiły się także związane z nią potrzeby, które teraz klienci będą mogli w końcu zaspokoić. Wiele wydatków, np. związanych z ubraniami, elektroniką czy sprzętem sportowym zostało wstrzymanych na czas zamknięcia sklepów. Podobnie jak podczas wcześniejszych restartów handlu, tak i teraz należy się spodziewać akcji prosprzedażowych w sklepach. Marki wchodzą także w okres "mid season sale", co może dodatkowo pobudzić sprzedaż, a także - co równie istotne - zwiększyć wartość koszyka zakupowego pojedynczego klienta. Rok temu, kiedy handel wznawiał działalność po pierwszym lockdownie, były to kluczowe czynniki, dzięki któremu footfall szybko się ożywił. Wiele też zależy od poluzowań w życiu społecznym. Odmrożenie turystyki, a także imprez masowych i rodzinnych będzie miało pozytywny wpływ na handel, przywróci bowiem m.in. zakupy na szczególne okazje, których w ostatnich miesiącach brakowało.

