Do Dolnych Młynów wrócą problemy sprzed pandemii?

18 maja będzie pierwszym dniem działania lokali gastronomicznych, przy zachowaniu wielu rygorystycznych wymagań związanych z bezpieczeństwem. Chodzi przede wszystkim o możliwość korzystania z usytuowanych przy restauracjach i barach tzw. ogródków z „utrzymaniem reżimu sanitarnego”. To jednak, co przyniesie ulgę pozbawionym dotąd właściwie możliwości działania szefom klubów i restauratorom, wzbudziło już niepokój mieszkańców okolic do niedawna tłumnie uczęszczanych przez amatorów nocnego życia. Jednym z takich miejsc jest od lat centrum małopolskiej stolicy. W jej centrum usytuowało się wiele barów. Wśród nich jednym z najpopularniejszych stały się Plac Nowy, Rynek czy kompleks rozrywkowy przy ulicy Dolnych Młynów.

- Dużo kontrowersji, co zresztą znalazło wyraz w publikacjach prasowych, wzbudzała sprawa Dolnych Młynów. Przypomnę tu protesty okolicznych mieszkańców, które miały miejsce w ubiegłych latach i od tamtej pojawiały się właściwie co roku w momencie wiosenno - letniego otwierania lokali – relacjonuje radna Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto w Krakowie, zaangażowana w działania na rzecz przywrócenia w tych miejscach spokoju dla mieszkańców. Jej zdaniem Dolne Młyny stały się ostatnio głównym punktem na rozrywkowej mapie małopolskiej stolicy. - Najpierw ludzie ruszali na rynek, potem centrum rozrywki przeniosło się na Kazimierz, a potem przeniosło się na Dolne Młyny i tak naprawdę największym problemem jest to, że w tak niedużej przestrzeni znajdowało się nieraz po kilkaset, a czasami po kilka tysięcy osób naraz.

Było to, jak zauważa radna, istotne przede wszystkim ze względu na hałas: - Jeżeli kilka tysięcy osób naraz powie coś nawet szeptem, to proszę mi wierzyć, jest to naprawdę bardzo, bardzo głośna sytuacja, szczególnie dla osób, które tam mieszkają – mówi radna. Dziś, jak podkreśla, przez zamknięcie restauracji i pubów, a także ograniczenie całego związanego z gastronomią ruchu i znacznie mniejszą obecnością ludzi, można tam obecnie po prostu nocami spać. – Dziś nie ma tak dużego natężenia osób przyjezdnych, imprez, hałasu, tego, co się dzieje przed lokalami – mówi Weronika Duda i zwraca uwagę, że obszar, na którym znajdują się kluby i bary przy ulicy Dolnych Młynów to kwartał, w którym jest jeszcze całkiem sporo mieszkańców – Sytuacja, która pojawiła się na tym terenie od 2015 roku, przybierała coraz gorszy tak naprawdę obrót. Mieszkańcy od początku mówili, że bardzo cieszą się z tego, że ten teren zaczął żyć, ale w pewnym momencie zaczął żyć tak, że żył 24 godziny na dobę i to już było za dużo, żeby móc tam po prostu normalnie funkcjonować – przedstawia najnowszą historię tego miejsca radna i odnosi się do najnowszej zapowiedzi rządu o częściowym odblokowywaniu gastronomii: - W tej sytuacji, która się obecnie wydarzyła, tak naprawdę baliśmy się bardzo początku tego sezonu i cały czas boimy się go, ponieważ z informacji, które uzyskujemy, ma być to sezon ostatni (użytkujący zabytkowy kompleks, w którym są lokale, mają tam być do 30 września – przyp. red.) i w związku z tym będzie „hulaj dusza, piekła nie ma” – zauważa Weronika Duda, wymieniając obawy, że znajdujące się tam lokale po prostu w 100 procentach stawiać będą na wyciśnięcie z tego terenu tyle, ile się da, czyli należy liczyć się tam z codziennymi imprezami, tłumami, czy ludźmi, którzy lubią się bawić. - I teraz, podczas pandemii, tak naprawdę, okazało się, że jednak jest cisza i oczywiście ma to swoje blaski i cienie, ale dla mieszkańców okolicy Dolnych Młynów ta cisza jest naprawdę zbawienna. Od początku apelowaliśmy o to. Nie chodzi o to, żeby ten teren zamknąć w 100 %, ale o to, żeby tam - powiedzmy od godziny 23 - 24 do godziny 5 -6 rano - nie było totalnej imprezy, lecz żeby ludzie się bawili, ale w środku, żeby muzyka była trochę ciszej i żeby okna były zamknięte, żebyśmy my mogli spać, a ludzie mogli się bawić troszkę ciszej – przypomina radna dzielnicy pierwszej i opisuje stan obecny. - W tej chwili jest cisza, ale z drugiej strony po 18 maja mają otworzyć ogródki – Weronika Duda snuje budzący coraz większe obawy mieszkańców scenariusz: - Boimy się tego, że to wróci ze zdwojoną siłą, że w tych ogródkach ludzie będą 24 godziny na dobę się spotykać właściwie bez zachowania środków ostrożności, bo ciężko będzie taki tłum upilnować, szczególnie mając w pamięci to, co działo się przez ostatnie 4 lata. Tak naprawdę nad tłumem nie panował tam nikt, łącznie z policją, która tak naprawdę ma związane również ręce, bo ciężko, żeby jeden patrol był w stanie skontrolować kilka tysięcy ludzi – przewiduje radna, mając nadzieję, że administratorzy lokali zachowają się odpowiedzialnie.