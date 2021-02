Do Galerii Bronowice wraca coworking i biuro obsługi klienta

Wraz ze zniesieniem części obostrzeń w centrach handlowych ponownie otworzył się Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Bronowice. Mieszkańcy Krakowa mogą załatwić tu sprawy związane z meldunkiem, działalnością gospodarczą, wnioskami dotyczącymi dowodu osobistego, a także z rejestracją pojazdów. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-18.00. Lokal znajduje się na poziomie +1.

Dla klientów ponownie dostępne jest także biuro coworkingowe zlokalizowane na poziomie +1. Jest to idealne miejsce dla osób, które wykonują wolny zawód, pracują zdalnie, posiadają własne firmy lub po prostu szukają miejsca do pracy lub nauki. Punkt wyposażony jest w podstawowe narzędzia pracy, takie jak ksero, faks, skaner, a także stały dostęp do internetu.

Oba lokale znajdują się na poziomie +1.

W dniach 26-27 lutego w Galerii Bronowice odbędzie się event przygotowany z myślą o promocji nowej odsłony programu lojalnościowego Strefa Korzyści. Wydarzeniu towarzyszyć będą oferty specjalne przygotowane przez wybrane sklepy i punkty usługowe.