Do Galerii Dominikańskiej po zakupy i szczepionkę

Powszechny punkt szczepień działa w lokalu znajdującym się na poziomie „-1”.

Opiekę medyczną w nim zapewnia LUX MED.

Każda osoba, która w tym czasie zgłosi się do punktu, będzie mogła zaszczepić się bezpłatnie preparatem firmy Johnsons&Johnson, bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty.

W najbliższy weekend, zarówno mieszkańcy Wrocławia jak i osoby przyjezdne, mogą zaszczepić się przeciw COVID-19 w tymczasowym punkcie szczepień utworzonym na terenie Galerii Dominikańskiej. Placówka będzie realizowała szczepienia jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson. To kolejna akcja szczepień przeprowadzana we wrocławskiej Galerii – pierwsza odbyła się w ostatni weekend czerwca.

Za organizację punktu szczepień, tak jak poprzednio, odpowiada Centrum Medyczne LUX MED. W lokalu do dyspozycji pacjentów są dwa stanowiska wraz z wykwalifikowanym personelem medycznym. Pomieszczenie dostosowano do wymogów punktu szczepień – wyposażone zostało w odpowiedni sprzęt oraz spełnia warunki organizacyjno-techniczne. Pacjenci przyjmowani są przy zachowaniu reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

To kolejna akcja szczepień zorganizowana w ostatnich tygodniach na terenie Galerii Dominikańskiej. Podobne punkty do tej pory utworzone zostały także w innych centrach handlowych należących do Grupy Atrium –w Atrium Plejada w Bytomiu, w CH Focus w Bydgoszczy, w warszawskich galeriach King Cross Praga oraz Atrium Promenada, a także w Atrium Mosty w Płocku oraz w Atrium Copernicus.