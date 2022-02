Do Galerii Katowickiej wraca Pasibus ze swoim 25. lokalem

Pasibus przygotował dla gości Galerii Katowickiej specjalną ofertę. Fot. mat. pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 25 lut 2022 13:20

Oficjalne otwarcie lokalu odbyło się w piątek, 25 lutego br., a do końca weekendu odwiedzający go goście będą mogli skorzystać z promocyjnej oferty. To 11. restauracja Pasibusa stworzona we współpracy z Heliosem, operatorem największej sieci kin w Polsce.