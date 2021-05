Do kina od 21 maja? Nie do multipleksu

Największe sieci kin nie otworzą się 21 maja, czynne będą niektóre kina studyjne. Od 28 maja widzowie będą mogli oglądać filmy w kinach spółki Multikino. Sieć Helios jeszcze nie wie czy zdąży przygotować się do wcześniejszego uruchomienia placówek - czytamy na Wirtualnych Mediach.

Słabnąca fala pandemii koronawirusa spowodowała zmianę planów rządu odnośnie do luzowania obostrzeń w sferze kultury. Pod koniec kwietnia premier Mateusz Morawicki zapowiedział, że kina, filharmonie i teatry będą mogły ponownie gościć widzów od 29 maja w ścisłym reżimie sanitarnym. Na środowej konferencji prasowej premier podał, że obiekty kulturalne będą mogły działać tydzień wcześniej niż zapowiadano - czyli od 21 maja. Jak wynika z informacji zebranych przez Wirtualnemedia.pl, multipleksy nie są przygotowane na takie przyspieszenie w luzowaniu pandemicznych obostrzeń.

- Na ten moment nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy zdążymy przygotować się do wcześniejszego uruchomienia naszych obiektów. Prowadzimy zaawansowane procesy rekrutacyjne załogi niezbędnej do otwarcia kin planowanego na 29 maja oraz jesteśmy w trakcie rozmów z dystrybutorami o repertuarze, którym chcieliśmy przywitać widzów w kinach ostatni weekend maja br. - komentuje dla Wirtualnemedia.pl Nina Graboś, dyrektor komunikacji korporacyjnej Agory, do której należy sieć Helios.

Także Cinema City nie zdoła otworzyć się dla widzów w wyznaczonym przez rząd terminie i planuje otwarcie 29 maja.

Wcześniej o 1 dzień uda się za to udostępnić widzom Multikina.

Od 21 maja niektóre stołeczne kina studyjne - m.in. Muranów i Elektronik - otworzą swoje sale dla publiczności.