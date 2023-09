Obecnie w fazie planowania, przygotowania inwestycji bądź w budowie jest ponad 1,2 mln mkw. GLA nowoczesnej powierzchni handlowej, z terminem otwarcia do końca 2025 r. - wynika z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych.

To ponad 9 proc. całości obecnej bazy nowoczesnych obiektów handlowych w Polsce.

W ciągu trzech lat powstanie 110 nowych obiektów handlowych (w tym 98 parków handlowych), a 26 istniejących obiektów zostanie rozbudowanych.

Łącznie inwestycje dotyczą 136 parków i centrów handlowych, obiektów wielofunkcyjnych (mixed-use) i centrów wyprzedażowych (outletów).

- Polska Rada Centrów Handlowych przygotowała bazę obiektów handlowych w budowie, która obejmuje bardzo szeroki przekrój inwestycji, w tym bardzo małe projekty o powierzchni od 2 tys. mkw. GLA. Łącznie jest to 136 parków i centrów handlowych, obiektów mixed-use i outletów z terminem uruchomienia do końca 2025 r. Ich powierzchnia obejmuje w sumie 1,2 mln mkw. GLA co oznacza, że w ciągu najbliższych trzech lat powierzchnia handlowa w Polsce zwiększy się o ponad 9%. Ponad 75% planowanej i realizowanej powierzchni dotyczy parków handlowych, a pozostałe ok. 25% to centra handlowe i obiekty mix-used. Na koniec I półrocza 2023 r. całkowita powierzchnia handlowa w Polsce przekroczyła 13 mln mkw. GLA – informuje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

25 obiektów jeszcze w tym roku

Do końca 2023 r. planowane jest otwarcie łącznie 25 nowych obiektów handlowych o powierzchni ok. 186 tys. mkw. GLA. W 2024 r. inwestorzy planują otwarcie kolejnych 48 nowych projektów, których łączna powierzchnia wyniesie ok. 490 tys. mkw. GLA. Z kolei w 2025 r. ma zostać otwarte 37 nowych obiektów, o łącznej powierzchni ok. 344 tys. mkw. GLA. Nowe inwestycje dotyczą przede wszystkim bardzo małych i małych projektów o powierzchni od 2 do 20 tys. mkw. GLA.

W podziale na województwa w inwestycjach dominuje Mazowsze, gdzie w najbliższych trzech latach powstanie blisko 22% nowej powierzchni handlowej. W województwie śląskim przybędzie jej ponad 10%, a w dolnośląskim ponad 9%. Podobnie wygląda sytuacja pod względem liczby nowych obiektów handlowych: 22 powstaną na Mazowszu, w województwach śląskim i wielkopolskim przybędzie ich po 11, a w województwie łódzkim otwartych zostanie 9 obiektów.

Powierzchnia handlowa w Polsce na koniec I półrocza 2023 r. przekroczyła 13 mln mkw. GLA. W pierwszym półroczu otwarto 12 nowych obiektów, w tym 1 centrum handlowe i 11 parków handlowych. W podziale na rodzaje obiektów handlowych za 82% powierzchni odpowiadają centra handlowe, 16% to parki handlowe, a 2% stanowią centra wyprzedażowe.

