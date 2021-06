Do końca lata na zakupy z psem w MediaMarkt

W ramach akcji „Witamy Psy!” MediaMarkt apeluje, aby nie zostawiać psów w samochodach. Sieć zaprasza właścicieli z czworonogami do sklepów, gdzie czeka miska z wodą.

– W trakcie upałów wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów i ich czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy pupili do MediaMarkt, by uniknąć pozostawienia ich na słońcu lub w nagrzanym samochodzie – mówi Wioletta Batóg, rzecznik prasowy MediaMarkt.

Akcja „Witamy Psy!” obejmuje wolnostojące sklepy sieci MediaMarkt w całej Polsce i potrwa do końca lata. Klienci wprowadzający zwierzęta do marketu muszą również przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Każdy pupil może być wprowadzony do salonu MediaMarkt na smyczy oraz w kagańcu.