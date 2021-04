Do Konesera wprowadziło się centrum stomatologiczne z portfolio Medicovera

Od 6 kwietnia br. klinika świadczy tam nowatorskie zabiegi dentystyczne (m.in. odbudowę kompozytową zębów techniką „Flow Injection”, będącej nowoczesną odmianą potocznego „bondingu”) i oferuje kompleksowe leczenie stomatologiczne w komfortowej atmosferze. Warszawskie, nowo powstałe centrum Dental Sense, podobnie jak dwa uznane centra Dental Sense w Gdańsku, należy do portfolio sieci Medicover Stomatologia.

Do tej pory pod marką Dental Sense funkcjonowały dwa nowoczesne centra stomatologiczne zlokalizowane w Gdańsku, które w wyniku akwizycji w październiku 2020 r. dołączyły do sieci Medicover Stomatologia. Warszawski oddział Dental Sense to nietypowa inwestycja w portfolio Medicover Stomatologia. Nowoczesne centrum stomatologiczne powstało we współpracy z przejętym wcześniej partnerem, a na nowym, stołecznym rynku będzie funkcjonowało pod szyldem partnera. Wspólnym dla obu marek mianownikiem pozostanie przywiązanie do najwyższej jakości świadczonych usług, ambitna wizja rozwoju i podnoszenia standardów dentystyki, a także zorientowanie na indywidualne potrzeby pacjentów.

– Cieszymy się, że Medicover Stomatologia stawia na długofalowy rozwój Dental Sense i dalej inwestuje w tę markę. Dzięki decyzji o wspólnym utworzeniu nowego centrum pod szyldem Dental Sense w Centrum Praskim Koneser w Warszawie, inwestor-partner daje nam możliwość świadczenia kompleksowych usług stomatologicznych w nowej, wyjątkowej lokalizacji – przy zachowaniu niezmiennie wysokiego poziomu usług oraz z poszanowaniem naszego dorobku i tożsamości – komentuje lek. stom. Łukasz Lassmann, współzałożyciel Dental Sense i szef zespołu medycznego.

– Chcemy być dla pacjentów obietnicą nowoczesnego, skutecznego, ale i komfortowego leczenia – na jasnych warunkach, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, w pozytywnej atmosferze. Zobowiązuje nas do tego nie tylko legendarna lokalizacja, ale i lata najlepszych praktyk na rynku stomatologicznym – dodaje lek. stom. Błażej Derda, lider medyczny centrum Dental Sense w Warszawie.

Centrum Dental Sense to druga po Centrum Medycznym Damiana inwestycja Medicover na terenie Centrum Praskiego Koneser w Warszawie.