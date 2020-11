Do łódzkiej Manufaktury poprowadzi pasaż za 14,9 mln zł

Nowy pasaż będzie się poprowadzi z ul. Ogrodowej 20 do ul. Legionów. Pasażem będzie można wygodnie dotrzeć do Manufaktury pieszo lub na rowerze. W pasażu pojawią się m.in. nowe drzewa, ławki, czy też zdroje.

– W trakcie budowy nowego pasażu w centrum Łodzi zostały odkryte miejsca pochówku z pierwszego cmentarza przy ul. Ogrodowej, który istniał w tym miejscu na początku XIX wieku. Szczątki ludzkie odkryliśmy na głębokości 1,5 m poniżej poziomu współczesnej ulicy. Odsłoniliśmy w sumie 15 grobów oraz luźno rozrzucone kości. Wszyscy byli pochowani w drewnianych trumnach. Znalezisko zostało przekazane do badań w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie trwają ustalenia, co do miejsca powtórnego pochówku – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu inwestycji Miejskich w Łodzi.

W pasażu znajdzie się tu zarówno przestrzeń dla matek z dziećmi, jak i dla seniorów. Wzdłuż pasażu pojawi się nowe oświetlenie parkowe, dekoracyjne oraz podświetlenie zieleni.

W pasażu będą ławki i stojaki rowerowe oraz 3 zdroje wody pitnej. Zasadzonych zostanie 13 drzew, 1277 krzewów i 1566 bylin. Zainstalowany zostanie również system automatycznego nawadniania roślin.

Koszt budowy trzech przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów to 14,99 mln zł., w tym 3,82 mln zł to koszy budowy przebicia wewnątrz kwartałowego od ul. Ogrodowej 20 do ul. Legionów 25 i ul. Gdańskiej 8, które zostanie oddane do użytku w I kwartale 2021 r.