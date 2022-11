Goście Manufaktury w Łodzi poznają nepalską kulturę i jej najlepsze smaki - restauracja Yarsa już otwarta.

W Manufakturze w Łodzi działa dziś ponad 20 restauracji oferujących kuchnie z całego świata.

W listopadzie do tego grona dołączyła nepalska restauracja Yarsa.

W Manufakturze często pojawiają się premierowe koncepty, nieznane wcześniej w Łodzi. Tak jest również i tym razem - restauracja Yarsa, która od połowy listopada funkcjonuje na rynku Manufaktury, jest pierwszą w Łodzi, która serwuje nepalską kuchnię z prawdziwego zdarzenia. Wyjątkowy klimat lokalu został zbudowany od samych podstaw – szefowie kuchni to rodowici Nepalczycy, którzy stworzyli menu w oparciu o oryginalne i tradycyjne receptury, głęboko zakorzenione w kulturze tego kraju.

Restauracja Yarsa.

Kuchnia nepalska jest stosunkowo prosta i surowa. Składa się w głównej mierze z warzyw, jednak nie brakuje w niej także dań mięsnych. Łączy ona w sobie elementy kuchni chińskiej oraz indyjskiej. Charakterystycznymi dla niej składnikami są soczewica, ciecierzyca, cebula, imbir, a także szereg aromatycznych przypraw, takich jak czosnek czy garam masala – wyjaśnia Paweł Nowacki, manager restauracji.

Za wyjątkowym smakiem serwowanych przez Yarsę potraw, idzie również zapierający dech wystrój lokalu, który ściśle nawiązuje do kultury nepalskiej. Wewnątrz restauracji goście mogą nacieszyć się widokiem dekoracji modułowych odnoszących się do numerologii, systemu gwiezdnego i układu planetarnego, co jest ważnym elementem wierzeń rodowitych Nepalczyków. Oprócz tego w restauracji zobaczymy wiele zdobień wykonanych z ażurów, a także podwieszaną pod sufitem konstrukcję z metalu, przedstawiającą kwiat lotosu, jeden z najważniejszych symboli tej kultury.

Za wyjątkowym smakiem serwowanych przez Yarsę potraw, idzie również zapierający dech wystrój lokalu.

Restauracja mieści się w północnej części zabytkowego rynku, między restauracjami Bobby Burger a Pizzerią „Stopiątka”. Ma powierzchnię 161 mkw. O lokalu w Manufakturze inwestorzy marzyli od dawna.

Stworzenie lokalu w Manufakturze było dla nas ważnym celem strategicznym od bardzo dawna, ze względu na fakt, iż jest to centralny i jednocześnie najbardziej prestiżowy punkt miasta, który nieustannie tętni życiem. Mamy tu wiele grup konsumenckich, co ma kluczowe przełożenie na liczbę gości, którzy nas odwiedzają. Manufaktura to wyjątkowe miejsce i trudno ją zastąpić jakąkolwiek inną lokalizacją w mieście. Na jej terenie działają kultowe restauracje, co czyni ją kluczowym punktem na gastronomicznej mapie Łodzi. Lokal w Manufakturze jest zdecydowanie naszą wizytówką, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom naszych Gości – dodaje Paweł Nowacki.

W najbliższym czasie możemy spodziewać się licznych wydarzeń i akcji promocyjnych, towarzyszących szumnemu otwarciu restauracji Yarsa w Manufakturze. Właściciele lokalu chcą pokazać kulturę Nepalu oraz tamtejszą kuchnię z jak najlepszej strony, tak by ich goście mogli dogłębnie poznać nowe smaki, które z pewnością przypadną łodzianom do gustu.





