EPP, jako firma odpowiedzialna społecznie, nawiązała partnerstwo z Ubrania Do Oddania, by wspólnie przeprowadzić największą do tej pory zbiórkę ubrań, organizowaną w nieruchomościach komercyjnych.

Oddawanie odzieży to najlepszy sposób, by pozbyć się niepotrzebnych ubrań.

Tak twierdzi blisko 80 proc. respondentów przebadanych na zlecenie EPP, największego zarządcy centrów handlowych w Polsce.

Dawanie drugiego życia nieużywanej odzieży to nie tylko działanie, którego beneficjentem mogą być osoby potrzebujące, ale też troska o środowisko naturalne.

To pierwsza tak szeroko zakrojona akcja, która obejmie wszystkie centra handlowe i obiekty biurowe zarządzane przez EPP. Dla osób, które zaangażują się w akcję trwającą od 24 marca do 1 kwietnia 2023 r. przygotowano zniżki do sklepów 4F i Outhorn. Za każdy kilogram zebranej odzieży marka Ubrania Do Oddania przekaże 1 zł na rzecz programu Uniwersytet Sukcesu realizowanego przez Fundację Digital University.

60 proc. śladu węglowego w branży mody powstaje podczas transportu ubrań do Europy. Wprowadzając do drugiego obiegu niepotrzebne rzeczy, wspólnie redukujemy tę emisję. Drugi obieg to też kreatywne podejście do trendów w modzie i definiowanie stylu po swojemu, bo przecież moda jest dla nas, nie my dla mody – przekonuje Zofia Zochniak, współzałożycielka marki Ubrania Do Oddania, organizatora akcji.

Konsumenci są świadomi, że zamykanie obiegu w modzie to ważny trend, który odpowiada na wyzwania dzisiejszego świata. Dziewięciu na dziesięciu badanych (89 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że oddawanie nienoszonej odzieży to sposób, by pomóc potrzebującym, a 86 proc. uważa to za wyraz dbania o środowisko. Możliwości dania nieużywanym ubraniom drugiego życia jest wiele – Polacy deklarują, że najczęściej oddają je do specjalnych pojemników (42 proc.), rozdają rodzinie lub znajomym (34 proc.) bądź sprzedają (27 proc.). Co piąty badany zanosi odzież na zbiórki (22 proc.) lub przekazuje organizacjom wspierającym osoby potrzebujące (21 proc.).

Największa branżowa zbiórka odzieży. Fot. Mat. pras.

Z zapałem weszliśmy w partnerstwo z marką Ubrania Do Oddania, gdyż rozumiemy, jak ważną rolę spełnia gospodarka obiegu zamkniętego i ile dobra może przynieść popularyzacja odpowiedzialnego podejścia do zbędnych ubrań. Choć ponad połowa respondentów twierdzi, że proces oddawania odzieży wcale nie musi być złożony czy wymagający wysiłku, to wciąż jest wiele osób, którym może to sprawiać trudność. Chcemy im to ułatwić, organizując zbiórkę we zarządzanych przez EPP obiektach handlowych i biurowych w całej Polsce. Wierzymy, że uda nam się zaktywizować naszych klientów, pracowników i najemców, by wspólnie zebrać jak najwięcej kilogramów oraz wesprzeć szczytny cel. To działanie, które wpisuje się w naszą długofalową strategię ESG w zakresie redukowania wpływu na środowisko oraz angażowania lokalnych społeczności – mówi Urszula Matej-Bil, dyrektor PR i komunikacji w EPP.

EPP, jako partner główny akcji „Nie nosisz, do NAS przynosisz”, przeprowadzi zbiórkę odzieży w portfelu zarządzanych nieruchomości – w akcję włączy się 16 centrów handlowych i 6 obiektów biurowych w całej Polsce. Termin zbiórki wybrano nie bez powodu – prawie połowa respondentów (45 proc.) jest zdania, że dobry moment na porządkowanie własnej szafy to wiosna. Nieużywane ubrania, które nadal są w dobrym stanie, można przynosić do obiektów zarządzanych przez EPP. Za każdy zebrany kilogram odzieży, marka Ubrania Do Oddania przeznaczy 1 zł na rzecz Fundacji Digital University, realizującej program Uniwersytet Sukcesu. To program edukacyjny, dzięki któremu młode kobiety w trudnej sytuacji życiowej wejdą na cyfrowy rynek pracy z niezbędnym wachlarzem kompetencji.

Zbiórka odzieży. Fot. Mat. pras.

Każdy kilogram zebrany w czasie akcji przyczyni się do zasilenia budżetu Uniwersytetu Sukcesu, rocznego programu stypendialnego dla młodych kobiet, które chcą związać swoją zawodową przyszłość z branżą IT, ale mają trudną sytuację finansową i nie mogą kształcić się bez zewnętrznego wsparcia. Zapewniamy im kursy programistyczne, doradztwo zawodowe, opiekę mentora i warsztaty motywacyjno-rozwojowe. Dotychczas w programie wzięło udział 348 kobiet, a w marcu tego roku rozpoczęliśmy nabór do 5. edycji – mówi Elżbieta Wojciechowska, prezeska Fundacji Digital University.

Akcję wspierają też marki odzieżowe należące do spółki OTCF S.A. – 4F i Outhorn. Dobór partnerów był nieprzypadkowy – 4F od stycznia 2022 r. wdraża strategię 4F Change, w ramach której daje ubraniom drugie życie i przekazuje wsparcie finansowe Fundacji 4F Pomaga. Marka popularyzuje naprawy odzieży czy obuwia i odpowiedzialne korzystanie z nich, by mogły posłużyć jak najdłużej.

Osoby, które zdecydują się na wsparcie inicjatywy Ubrania Do Oddania i EPP, mogą liczyć na zniżki na zakupy w Outhorn i 4F, w tym w strefach z odzieżą używaną Wear_Fair. Za oddanie co najmniej 5 kg odzieży nadającej się do ponownego użycia, będzie można otrzymać kupon zniżkowy.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl