W pilotażowym projekcie weźmie udział 14 sklepów.

Boots – największa brytyjska sieć drogeryjno-apteczna – rozszerza wachlarz swoich usług o dostawy Uber Eats. W pilotażowym etapie projektu weźmie udział 14 sklepów, umożliwiając kupującym otrzymanie produktów z asortymentu ponad 900 pozycji w ciągu 30 minut od złożenia zamówienia.

Z przyjemnością ogłaszamy nasze nowe partnerstwo z Boots, wiodącym sprzedawcą produktów zdrowotnych i kosmetycznych w Wielkiej Brytanii. Ta współpraca będzie oznaczać dostarczanie wysokiej jakości produktów zdrowotnych i kosmetycznych w ciągu kilku minut - powiedział Alex Troughton, szef ds. handlu w Uber Eats UK.

Przed Bootsem współpracę z Uber Eats podjęła jednak w USA sieć The Body Shop.

11 proc. sprzedaży Boots w czwartym kwartale br. realizowane było przez kanał online. To wzrost o 6 proc. w porównaniu sprzed pandemii, co pokazuje, że klienci są coraz bardziej przekonani do kupowania w e-commerce.

