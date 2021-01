Dobra luksusowe się bronią

Pomimo trwającej pandemii, z myślą o świętach i karnawale nowe butiki luksusowych marek dołączyły w ostatnich miesiącach do grona najemców warszawskiej Galerii Mokotów.

- Na początku grudnia otworzył się pierwszy w Polsce butik Giorgio Armani Beauty, który pozwoli w pełni zaprezentować wyjątkowy świat kultowej marki z produktami kosmetycznymi z sektora premium, od perfum, które pokochały kobiety na całym świecie, po kosmetyki do pielęgnacji skóry i makijażu. Wszyscy miłośnicy ponadczasowej klasyki mogą spotkać na miejscu profesjonalnych makijażystów, ambasadorów marki, którzy chętnie podpowiedzą, jaki produkt dobrać do indywidualnych potrzeb – opowiada Aleksandra Kołakowska z biura prasowego Galerii Mokotów w Warszawie. Kilka miesięcy wcześniej, w tym centrum handlowym rozpoczął działalność inny salon z produktami klasy premium.

- W sierpniu br. otwarto tu butik Falconeri. To pierwszy sklep tej firmy w Polsce. Włoska marka premium, specjalizująca się w tworzeniu wysokiej jakości, ponadczasowych dzianin z kaszmiru i jedwabiu, zagościła w ekskluzywnej części Galerii – The Designer Gallery – wskazuje Aleksandra Kołakowska. Jak opowiada, brand dysponuje 123 sklepami na całym świecie: od Europy, przez Azję, aż po USA. Może poszczycić się obecnością w tak prestiżowych miejscach jak rzymskie Condotti czy mediolańskie Montenapoleone.

Dla warszawskiej Galerii Mokotów otwarcie sklepu tej, dotąd nie obecnej nad Wisłą, marki to powód do radości.

- Cieszymy się, że klientki w Polsce mogą zapoznać się z niezwykłymi produktami tej marki właśnie w Galerii Mokotów – mówi Aleksandra Kołakowska i przyznaje, że zarówno Falconeri, jak i legendarne już Armani to kolejne marki luksusowe, które zdecydowały, że jedyny "flagship" w Polsce będzie zlokalizowany właśnie w Galerii Mokotów. - To potwierdza, że najemcy z tego segmentu potrzebują odpowiednich platform sprzedaży offline, gdzie potencjalni klienci mogą zapoznać się ze światem marki i skorzystać z porad profesjonalnych doradców. Takich doświadczeń nie dostaniemy online i – co więcej – do takich doświadczeń już zdążyliśmy zatęsknić, będąc w lockdownie – zauważa Aleksandra Kołakowska, której zdaniem, reprezentowane przez nią centrum handlowe dziś, a więc po ponad 20 latach od otwarcia, po prostu kojarzy się z brandami z tzw. wyższej półki.

