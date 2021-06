Dobre wyniki CH Ursynów mimo pandemii

W ostatnich miesiącach do grona najemców warszawskiego CH Ursynów dołączyły cztery firmy: AquaEL Zoo (sieć zoologiczna, w której można nabyć zwierzęta domowe oraz artykuły do ich przechowywania, żywienia i pielęgnacji), Kodano Optyk (sieć oferująca marki okularów korekcyjnych oraz przeciwsłonecznych, takich jak: Ray-Ban, Vogue, Versace, Solano oraz wiele innych), a także Mister Minit (specjalizujący się m.in. w naprawie obuwia i dorabianiu kluczy) oraz Strefa Diet (oferująca spożywcze bioprodukty i ekologiczne artykuły dopasowane do różnych rodzajów diet). Na początku 2021 roku w CH Ursynów pojawił się także nowy showroom firmy Electrotile, specjalizującej się w instalacjach fotowoltaicznych.

CH Ursynów - nowi najemcy

– Pomimo pandemii i licznych obostrzeń obowiązujących dla wielu gałęzi handlu, w CH Ursynów notowaliśmy stałą, wysoką frekwencję. Zawdzięczamy to obecnemu doborowi najemców, z których duża część mogła działać nawet w okresie podwyższonych restrykcji, co zapewniło nam utrzymanie wysokiego wskaźnika footfall. Na silną pozycję centrum wskazują również nasi nowi najemcy, którzy dołączyli do nas w tak szczególnym momencie. Teraz koncentrujemy się na dalszym zapewnianiu bezpieczeństwa klientom i pracownikom, po cichu licząc, że trzecia fala pandemii była jednocześnie ostatnią – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor Centrum Ursynów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Więcej na portalspozywczy.pl