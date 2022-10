Sieć Pepco Group otworzyła w 2022 r. aż 516 sklepów znanych marek PEPCO i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii. Grupa stale poprawia jakość działalności.

Pepco Group, dynamicznie rozwijająca się paneuropejska sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych, właściciel marek PEPCO i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii, otworzyła rekordową ilość sklepów.

Wstępne wyniki finansowe Grupy za cały rok obrotowy 2022 są bardzo dobre.

Pepco Group to dynamicznie rozwijająca się paneuropejska sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych, mająca dobre wyniki finansowe. Sieć Pepco Group otworzyła rekordową liczbę sklepów marek (aż 516): PEPCO i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii.

Przychody Grupy Pepco za cały rok wyniosły 4 824 mln EUR, +17,4 proc. rok do roku („r/r”), przy założeniu stałego kursu walutowego: PEPCO zanotowało wzrost o 28,7 proc., Grupa Poundland - wzrost o 5,0 proc.

Silny całoroczny wzrost sprzedaży ogółem w warunkach porównywalnych („LFL”) o 5,2 proc: PEPCO - wzrost o 7,4 proc. LFL , a Grupa Poundland - wzrost o 2,6 proc. LFL.

W samym wrześniu wzrost sprzedaży LFL wyniósł 15,5 proc., co zapewnia solidną bazę do dalszego wzrostu w roku obrotowym 2023. Przewiduje się, że liczony przy stałym kursie walutowym bazowy wynik EBITDA za cały rok będzie kształtować się w przedziale od 735 mln EUR do 750 mln EUR. Przedział ten jest zgodny z naszymi oczekiwaniami dotyczącymi wzrostu r/r.

Przy bieżącym kursie walutowym oczekuje się, że bazowy wynik EBITDA znajdzie się w przedziale od 720 mln EUR do 735 mln EUR.

Dług finansowy netto, z wyłączeniem umów leasingowych, wyniósł 265 mln euro i jest o 168 mln euro wyższy niż w ubiegłym roku. Zadłużenie netto na koniec okresu wyniosło 1 430 mln EUR (MSSF 16), co oznacza wzrost o 228 mln EUR r/r. Jest to efekt ciągłego wzrostu powierzchni sklepowej, wynikający z realizacji naszej strategii. Rośnie też kapitał obrotowy w związku z powrotem do wyższej - bardziej normalnej - pozycji zapasów po zakłóceniach, które miały miejsce w globalnym łańcuchy dostaw w 2021 r.

W ramach przyspieszonego programu ekspansji sieci sklepów Grupa Pepco otworzyła w całym 2022 r. rekordową liczbę nowych placówek – 516, czyli więcej niż planowane 450 (ten cel też został podwyższony w stosunku do pierwotnych założeń). Rozbudowa sieci sklepów jest największym pojedynczym czynnikiem wzrostu wartości Grupy Pepco. W ramach marki PEPCO otworzono 446 nowych sklepów, a więc więcej niż planowane 400, z czego 163 nowe sklepy na strategicznie kluczowych rynkach Europy Zachodniej: we Włoszech, w Hiszpanii, w Austrii i w Niemczech.

W ramach Grupy Poundland otworzono 70 nowych sklepów (wyłączając zamknięcie 59 sklepów Fultons), z czego zdecydowana większość to sklepy Dealz w Polsce.

W ślad za zachęcającymi wynikami na nowych i istniejących rynkach, Grupa nadal przyspiesza swój program ekspansji sieci sklepów. Cel na rok finansowy 2023 r. to przynajmniej 550 nowych sklepów netto. W roku finansowym 2023 planuje też wejście marki PEPCO na nowe rynki – do Grecji i Portugalii.

Grupa Pepco stale poprawia jakość swojej działalności. W tym roku zmodernizowała 727 placówek (598 PEPCO, 129 Poundland). W ten sposób zakończyła program rozbudowy oferty wielobranżowej PEPCO i kontynuuje program modernizacji sklepów Poundland, co przyczynia się do wzrostu sprzedaży LFL, osiągnięcia ekonomii skali i poszerzenia oferty dla klientów.

Jak podawano w lipcu, w ślad za udaną operacją przekształcenia w Hiszpanii sklepów Dealz w placówki PEPCO, dzięki czemu pod jednym dachem dostępna jest pełna oferta ubrań i artykułów wielobranżowych PEPCO oraz artykuły szybkozbywalne z oferty Poundland, Grupa zdecydowała się na wycofanie marki Dealz z Hiszpanii i realizację strategii wzrostu dla marki PEPCO. W ślad za tym pilotażem, konwersje sklepów Dealz w sklepy marki PEPCO prowadzone są w kolejnych placówkach, a wyniki są zgodne z oczekiwaniami Grupy.

Ponieważ w Hiszpanii projekt okazał się sukcesem, PEPCO prowadzi obecnie na małą skalę pilotaż sklepów pod marką PEPCO w Republice Irlandii. Oznacza to przekształcenie istniejących sklepów Dealz w sześciu lokalizacjach w placówki pod szyldem PEPCO i sprzedaż pod jednym dachem wszystkich trzech kategorii produktowych. Reakcja klientów odwiedzających pierwszy pilotażowy sklep w centrum handlowym Omni w dzielnicy Santry na przedmieściach Dublina była wyjątkowo pozytywna i z uwagą Grupa Pepco analizuje kolejne zbierane opinie na ten temat. Podobnie jak w przypadku Hiszpanii, jakiekolwiek dalsze decyzje Grupa podejmie dopiero po przeanalizowaniu odzewu klientów na wprowadzane zmiany.

Poza istniejącymi programami modernizacji sklepów, przeprowadzone są programy pilotażowe dotyczące nowej oferty i wyglądu sklepów PEPCO w 16 placówkach we Wrocławiu i 47 w Warszawie. Pozwoliło to na zwiększenie powierzchni sprzedażowej o 4 proc. -12 proc. Sklepy zyskały lepszy rozkład i wystrój, produkty są lepiej wyeksponowane, co przyczynia się do poprawy wyników finansowych. Sukces w tym zakresie zdecydował, że podjęto decyzję, iż program modernizacji obejmie w ciągu kolejnych 2-3 lat pozostałe sklepy PEPCO.

Popyt na produkty Grupy Pepco pozostaje silny, choć niepewność w środowisku makroekonomicznym jest znacząca, wzmagana dodatkowo sytuacją geopolityczną. Inflacja utrzymuje się na rekordowo wysokich poziomach, jednak na podstawowych rynkach Grupy: w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii wzrost cen w kategorii produktów odzieżowych i obuwniczych stanowi ledwie jedną trzecią wartości inflacji CPI. Sprzedaż odzieży, jak i żywności, pozostaje więc odporna pomimo inflacji zarówno w Polsce, jak i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywy dla rynku w Wielkiej Brytanii są złożone, z uwagi na ograniczony dochód rozporządzalnych konsumentów. W tych trudnych czasach oferta ma dla klientów jeszcze większe znaczenie i nadal przyciąga nowych konsumentów do sklepów, poszerzając rynek docelowy Grupy w całej Europie.

Grupa zauważa poprawę w zakresie zaopatrzenia. Ceny bawełny, choć pozostają podatne na wahania, znajdują się poniżej niedawnych szczytów cenowych. Spadły nieco ceny frachtu, choć wciąż pozostają wysokie w porównaniu do wcześniejszych okresów, zaś sytuacja w zakresie łańcuchów dostaw wciąż nie wróciła do poziomu sprzed pandemii.

To trudny czas dla wszystkich rodzin w całej Europie. Nadal będziemy jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów, którzy uważnie kontrolują swoje wydatki. Oferując znakomity asortyment, świetny stosunek ceny do jakości i wygodę. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to przyciągnąć nowych klientów - powiedział, komentując wyniki Trevor Masters, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group.

- Mamy za sobą kolejny rok, w którym poszliśmy wyraźnie naprzód. Przyspieszamy nasz program rozbudowy sieci placówek, stanowiący najważniejszy czynnik wzrostu Grupy. Rozwijamy program modernizacji sklepów, co pomaga nam zwiększać sprzedaż LFL. Zachęceni sukcesem, jakimi były otwarcia sklepów na kolejnych rynkach, wprowadzimy markę PEPCO do Grecji i Portugalii w roku finansowym 2023. Testujemy również naszą pełną ofertę odzieży, asortymentu wielobranżowego i towarów szybkozbywalnych pod szyldem PEPCO w kilku sklepach w Irlandii - powiedział Trevor Masters.

- Będziemy nadal rozwijać nasz biznes opierając się na kluczowych zasadach: więcej, lepiej, prościej, taniej. Strategia ta pozwala na szybszy wzrost, którego motorem jest przyspieszanie programu rozbudowy sieci sklepów oraz innowacje mające na celu doskonalenie naszych sklepów, zarówno dla klientów, jak i dla pracowników. To bowiem pozwala nam na dalszą poprawę wyników LFL. W myśl tych zasad obniżamy też koszty – chodzi o to by działać wyraźnie taniej i bardziej wydajnie, upraszczać naszą strukturę i usprawniać procesy wewnętrzne. Strategia ta pozwalała nam dotąd zwiększać sprzedaż, poprawiać wynik EBITDA i generować gotówkę. Przyspieszamy realizację naszej strategii, by wykorzystać rynkowe szanse jakie pojawiają się w warunkach obecnej zmienności - zaznaczył Trevor Masters.

Nasze dotychczasowe postępy dają nam pewność, że ciągła rozbudowa naszej sieci pozwoli nam osiągnąć większe korzyści skali w całej Grupy, a większa efektywność przyniesie dalsze oszczędności. Jesteśmy pewni, że dzięki realizacji tej strategii, nasz wynik EBITDA może nadal rosnąć w dotychczasowym tempie, o ile nie dojdzie do dalszego pogorszenia warunków makroekonomicznych wpływających na handel - podkreślił Trevor Masters.

Biorąc pod uwagę jak bardzo rentowne są sklepy Grupy Pepco, zdecydowano o przyspieszeniu programu rozbudowy sieci placówek. Grupa będzie też zwiększać swoją obecność w Europie Zachodniej i kontynuować program modernizacji sklepów. Ich roczne wydatki inwestycyjne wzrosną do 350-400 mln EUR.

Inwestycje te zostaną sfinansowane dzięki stałym działaniom zarządu prowadzącym do powtarzalnych oszczędności w zakresie przepływów pieniężnych z działalności. Chociaż warunki handlowe nadal będą stanowiły wyzwanie, Grupa jest przekonana, że będzie kontynuować rozwój. Grupa sądzi, że zmienność panująca na rynku jest dla niej szansą na zwiększenie udziału w rynku i obecności marki w Europie.

