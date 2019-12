Dobre wyniki zaostrzają apetyt. Jakie plany ma Gemini Park?

Od stycznia do grudnia oferta Gemini Park wzbogaciła się aż o 12 marek. Nowi najemcy zajęli łącznie 2,6 tys. m kw. GLA i wypełnili przede wszystkim kluczowe dla centrum handlowego segmenty mody, gastronomii oraz usług.

Wśród nowych najemców znalazło się 4 lokalnych debiutantów. Sam tylko segment modowy zyskał aż 4 nowych najemców. Swoje salony ulokowały tu marki Only (250 m kw.), Tatuum (182 kw.), a także Cindirella (174 m kw.) oraz Tamii (67 m kw.). Natomiast 476 m kw. wynajęła na swój sklep brytyjska sieć sklepów Dealz. Jest to pierwszy sklep marki w tej części woj. śląskiego.

Zyskała także oferta gastronomiczna i spożywcza. Koniec lata przyniósł otwarcie zarówno kawiarni Costa Coffee, jak również restauracji azjatyckiej Silver Dragon. Pierwsza marka zajęła 70 m kw., druga 50 m kw. W efekcie tych otwarć food court został w 100% skomercjalizowany i wypełnia go dziś 13 lokali.

W galerii zadebiutował też sklep z winami Fine Wine, który zajął lokal mający 38 m kw. Wzbogaciła się również oferta health&beauty. Wśród nowych najemców pojawiła się polska sieć sklepów kosmetycznych Kontigo. Młody koncept wynajął 127 m kw., dopełniając ofertę zdrowia i urody liczącą sobie 17 najemców.

- 10-lecie galerii stało się dla nas okazją do odświeżenia i poszerzenia oferty. W efekcie miniony rok przyniósł nam spory zastrzyk nowości, w tym aż 4 debiuty marek na Podbeskidziu. Cieszy to tym bardziej, że w gronie znalazły się aż 2 marki zagraniczne - Only i Dealz oraz 2 rodzime marki - Fine Wine i Silver Dragon - mówi Joanna Zemczak, Senior Leasing Manager Gemini Park.

- Duża w tym zasługa przemyślanej strategii leasingowej, dzięki której wzmacniamy wizerunek galerii rodzinnej, ale także wyników centrum handlowego oraz jego mocnej, lokalnej pozycji. Te elementy od lat przyciągają nowe marki, dostrzegające w Gemini Park potencjał inwestycyjny - dodaje.

Potencjał bielskiej galerii dostrzegają także wieloletni partnerzy. Rok upłynął w Gemini Park nie tylko na rozwoju nowej oferty, ale także na rozmowach z wieloletnimi najemcami, którym kończyły się umowy najmu. Te od stycznia do grudnia zaowocowały aż 18 prolongatami, które objęły w sumie prawie 4,7 tys. m kw. GLA.