Dobro&Dobro. Zaczęli od rekordowego rozmiaru, teraz idą na ilość

Właściciele sieci Dobro&Dobro zakładając biznes uważali, że wystarczy im młynek i ekspres do kawy. Tymczasem problemem okazał się lokal. Z braku lepszego zaczęli w klitce podobnej do kabiny bankomatu. Pobili rekord na najmniejszą kawiarnię w Polsce. Lokal nie dał się pokonać nawet koronawirusowi. Dziś Oleg i Inna Yarovi odważnie planują ekspansję. Pandemia co prawda skorygowała ich śmiałe plany, bo raczej nie otworzą 100 kawiarni do końca roku, ale i tak będzie ich dużo. Wkrótce m.in. w Manufakturze i Browarach Warszawskich.

Pierwsza kawiarnia miała być dobra, a była drobna. Na szczęście jedno nie wyklucza drugiego i główny mankament lokalu stał się jego atutem. Espresso Bar powstał w 2016 r. w Warszawie przy ul. Puławskiej. Właściciele, małżeństwo z Kijowa – Oleg i Inna Yarovi zgłosili lokal do Towarzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych i dostali certyfikat najmniejszej kawiarni w Polsce.

Bar jak bankomat

Do Polski przyjechali rok wcześniej. Nie uciekali przed niczym. W Kijowie mieli dobrą pracę w agencji reklamowej, ale chcieli założyć własny biznes i spróbować życia za granicą. Wydawało im się, że najłatwiej będzie w Polsce, ze względu na wiele podobieństw między naszymi narodami.

– Wcale nie było tak łatwo. Wyobrażenia się w ogóle nie potwierdziły. Z nauką polskiego też nie było prosto. Nasze języki jednak nie są tak podobne do siebie jak sądziliśmy. Rynek w Warszawie też inaczej funkcjonuje. Na Ukrainie format małej kawiarenki, do której się wpada na kawę i na pogaduszki jest bardzo popularny. Sądziliśmy, że podobnie będzie w Polsce. Tymczasem porównywano nas na przykład do kabiny z bankomatem. Pani z sanepidu stwierdziła, że w samochodzie jest więcej miejsca niż u nas – opowiada Inna Yarova.

Mimo zabawnych perturbacji bar Dobro&Dobro na Puławskiej zyskał sławę, ale został wyjątkiem. Dobrze sobie radzi, jednak następne kawiarnie powstawały już w większym koncepcie klubokawiarni.

Debiut na wyspie

Pierwsze dwie franczyzowe kawiarnie pojawiły się w Lublinie i we Wrocławiu. Pierwsza nie przetrwała, ale we Wrocławiu powstaje już druga. W tej chwili sieć liczy osiem lokalizacji: sześć w Warszawie, w tym trzy własne i po jednej we Wrocławiu i w Krakowie.