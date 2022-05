Dobry początek roku i utrzymane wysokie marże Grupy Esotiq & Henderson

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. powierzchnia handlowa wyniosła 18 836 tys. m2 (+1% kw/kw).

Początek 2022 roku był dla Grupy Esotiq & Henderson bardzo udany. Polski producent bielizny damskiej zanotował w pierwszym kwartale br. 51,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (+12,2 % r/r) oraz 2,3 mln zł zysku netto (+1,1 proc. r/r). Grupie udało się również utrzymać na wysokim 62-proc. poziomie marżę brutto na sprzedaży.

- Pomimo wciąż trudnego otoczenia biznesowego udało nam się z powodzeniem poprawić w ujęciu r/r zarówno sprzedaż jak i zysk netto., utrzymaliśmy też na wysokim poziomie marżę brutto na sprzedaży. Nasz główny cel na kolejne kwartały 2022 roku to systematyczne zwiększanie sprzedaży przy równoczesnym podnoszeniu marży brutto. Idziemy w dobrym kierunku. W kwietniu zanotowaliśmy ponad 60% wzrost sprzedaży i wzrost marży o ponad 7 p.p. r/r, więc nawet uwzględniając 9 dni lockdownu w kwietniu 2021 roku jest to bardzo dobry wynik. Niekorzystny wpływ na wynik będzie miał nadal wzrost wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania salonów oraz wyższe czynsze ze względu na wyższy kurs euro - powiedział Adam Skrzypek, prezes zarządu Esotiq & Henderson S.A.

- Jesteśmy jednak bardzo dobrze do tego przygotowani, mamy bardzo dobrą sytuację finansową a dynamiczny wzrost sprzedaży i rozwój sieci salonów będzie to rekompensował. Cała kolekcja Wiosna/Lato 2022 jest już w naszych salonach i magazynach. Póki co panujemy też nad łańcuchem dostaw i wszelkie produkty „bazowe” udaje nam się dostarczać w miarę płynnie na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że polityka Zero-Covid w Chinach może wprowadzać lokalne zawirowania, więc zdecydowaliśmy się na zwiększenie zapasu towarowego jako zabezpieczenie przed ewentualnymi opóźnieniami w dostawach - powiedział Adam Skrzypek.

Sprzedaż e-commerce przez własne platformy wyniosła 9,7 mln zł (-23,5% proc. r/r).

23,5% spadek sprzedaży w Internecie r/r w pierwszym kwartale 2022 roku podyktowany jest powrotem naszych Klientek do galerii, który najlepiej obrazuje dwukrotny wzrost sprzedaży w salonach własnych o 101% r/r. Obniżenie sprzedaży dotyczy tylko spadków w naszych e-sklepach, ale chciałbym przypomnieć, że również znajdujemy się na wielu platformach zakupowych, na których odnotowujemy wzrosty sprzedaży. W ciągu najbliższych tygodni powinniśmy rozpocząć sprzedaż w Zalando w Niemczech, gdzie kończymy wprowadzenie asortymentu.. Prace w Vosedo idą zgodnie z harmonogramem., a otwarcie i rozpoczęcie sprzedaży planujemy na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2022 roku – mówi Adam Skrzypek, Prezes Zarządu Esotiq & Henderson S.A.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. powierzchnia handlowa wyniosła 18 836 tys. m2 (+1% kw/kw). Sieć salonów marki Esotiq liczyła 305 salonów, w tym 239 franczyzowych oraz 66 własnych. Spółka wciąż poszukuje dobrych jakościowo lokalizacji w Polsce oraz planuje wejście na nowe rynki.

W 2021 roku otworzyliśmy sklepy na Słowacji oraz w Macedonii i wciąż poszukujemy nowych rynków za granicą. Aktualnie planujemy otwarcie salonów Esotiq w Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Arabii Saudyjskiej, gdzie finalizujemy umowy o współpracy z Partnerami – dodaje Adam Skrzypek, Prezes Zarządu Esotiq & Henderson S.A.

Nową twarzą marki Esotiq & Henderson będzie od sezonu wiosna-lato 2022 modelka Marcelina Zawadzka. W ramach współpracy wkrótce przewidziano premierę nowej wiosennej kolekcji.