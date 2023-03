Zarządzana przez CREAM Property Advisors, Galeria Askana w Gorzowie Wielkopolskim 2022 rok zamknęła bardzo obiecującym trendem odwiedzalności i obrotów.

Galeria Askana w Gorzowie Wielkopolskim w tym roku będzie świętowała swoje 16-te urodziny.

Rok 2022 galeria miała bardzo udany.

Pomimo rosnących kosztów utrzymania obiektu, zarządca przykłada dużą wagę do niwelowania kosztów operacyjnych budynku.

Obroty Galerii Askana w 2022 roku były aż o 22 proc. wyższe aniżeli w roku ubiegłym i o niemal 2 proc. wyższe niż w roku poprzedzającym pandemię, czyli 2019. Co bardzo istotne, obroty w 2022 roku były najwyższe od 2012 roku. Odwiedzalność z kolei była o 20 proc. wyższa aniżeli w roku ubiegłym. Taka dynamika napawa optymizmem i pozwala z ufnością spojrzeć na rok 2023 w zakresie osiąganych wyników.

Michał Małecki, Dyrektor Leasingu CREAM. Fot. Mat. pras.

Widzimy zwiększone zainteresowanie projektem, co zaowocowało nowymi negocjacjami. Efekt części z tych negocjacji klienci Askany będą mogli zobaczyć wkrótce. Mimo wielu turbulencji na rynku handlowym udało nam się utrzymać mocną pozycję galerii, perspektywy są obiecujące - podkreśla Michał Małecki, Dyrektor Leasingu CREAM.

Bartosz Augusiak - Dyrektor Galerii Askana. Fot. Mat. pras.

Bardzo cieszy nas pozytywny trend Galerii Askana w zakresie zarówno obrotów, jak i odwiedzalności. Pomimo rosnących kosztów utrzymania obiektu, zarządca przykłada dużą wagę do niwelowania kosztów operacyjnych budynku oraz wprowadzania optymalizacji kosztów energii elektrycznej. W 2022 roku wdrożono rozwiązania umożliwiające oszczędności polegające na modernizacji instalacji oświetleniowych na parkingu oraz zoptymalizowano jego czas działania - dodaje Bartosz Augusiak, Dyrektor Galerii Askana.

Galeria Askana pozostaje aktywna marketingowa i nieustannie poszukuje nowych pomysłów na promowanie oferty galerii oraz utrzymywanie bliskich relacji z lokalną społecznością.

Anna Sip, Dyrektor marketingu Galerii Askana. Fot. Mat. pras.

- Poza zróżnicowanymi wydarzeniami, Galeria Askana rozwija aplikację mobilną, która jest narzędziem wygodnym tak dla klientów, jak i dla najemców, którzy sami mogą publikować swoje treści przez dedykowany panel zarządzania. Zakłada również element nagradzania klientów za wizyty w centrum, budując tym samym lojalność. Askana rozwija również autorski cykl „Askana Stylove”, którego efekty prezentowane są na kanale Youtube, profilu społecznościowym oraz w aplikacji mobilnej galerii. To materiały video i foto, w których prezentowane są marki Askany, a w rolę modeli wcielają się mieszkańcy Gorzowa. To projekt promujący Najemców, ale jednocześnie angażujący lokalną społeczność, dzięki czemu zaskarbił sobie grono fanów, a w 2022 roku, jako część działań strategii social media, został nominowany do nagrody Polskiej Rady Centrów Handlowych. Rok 2023 to nowe wyzwania i pomysły na rozwój Askany jako miejsca z niepowtarzalnym klimatem i potencjałem - podkreśla Anna Sip, Dyrektor marketingu Galerii Askana.

