Dogadać się przed blackoutem

Zasady oszczędzania energii reguluje w Polsce Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2021 r. „w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła”.

Gdyby określone w nim limity mocy zastosować w praktyce, np. w 2015 r. obiekty komercyjne nie mogłyby działać średnio przez trzy dni.

Branża sygnalizuje, że jej zdaniem progi referencyjne dostaw energii dla obiektów są zaniżone.

Przy tak restrykcyjnie skonstruowanym prawie niemal natychmiast galerie handlowe, biurowce i centra logistyczno-magazynowe będą musiały być zamykane.

Jeśli prawo nie zostanie zmienione, zdaniem branży, zimą zanosi się na miliardy złotych utraconych obrotów i kłopoty serwowane klientom poszczególnych firm czy obiektów.

Największe organizacje branżowe sygnalizują, że prawo dotyczące oszczędności energetycznych w Polsce jest tak restrykcyjnie skonstruowane, że prawie niemal natychmiast wymusi wyłączenie z działania centra handlowe i biurowce, a także obiekty magazynowe i logistyczne. I dodają, że tego się nie robi przy 1. czy 2. stopniu redukcji zużycia energii.

Alarmują, że ponieważ progi referencyjne dla obliczeń mocy niezbędnej do działania obiektów zostały zaniżone, dlatego wychodzi skutek, którego nikt nie zakładał.

Gdyby Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2021 r. „w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła” zastosować w praktyce np. w 2015 r., to obiekty komercyjne nie mogłyby działać średnio przez trzy dni - napisano w dokumencie branżowym, który trafił do Ministerstwa Klimatu.

Jak chodzi o oszczędzanie energii, to nie jest tak, że nagle z dnia na dzień ktoś tu proch wymyśla. Wszystkie centra handlowe i inne obiekty komercyjne od dawna w swoich strategiach mają zapis, żeby energię oszczędzać. Do tego zmierza inteligentne zarządzanie budynkiem: sterowanie światłem i temperaturą.

Branża nieruchomości chce oszczędzać energię

- Trend jest dziś taki, że branża chce być zeroemisyjna. Inwestuje i zmienia istniejące budynki pod kątem energochłonności, a nowe inwestycje już w projekt mają wpisaną niskoemisyjność i energooszczędność – mówi Ryszard Kamiński, dyrektor Działu Komunikacji i PR w Polskiej Radzie Centrów Handlowych.

Branża deklaruje, że jest elastyczna i chce współpracować z rządem w planowaniu oszczędzania energii, ale potrzebuje wytycznych. I zrozumienia dla specyfiki swojego działania.

– Jednocześnie prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość klientów. Ograniczenie zużycia energii może bowiem wiązać się z pewnym dyskomfortem,

choćby wyłączeniem części instalacji świetlnych, zmniejszeniem klimatyzacji czy skróceniem czasu działania centrów handlowych - wyjaśnia Ryszard Kamiński.

Moc dla obiektów wielkopowierzchniowych

Polska Rada Centrów Handlowych, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polski Związek Firm Deweloperskich i Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych zwróciły się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o audyt i aktualizację rozporządzenia. Niepokój organizacji branżowych budzi fakt, że rozporządzenie nie określa minimalnego wyprzedzenia czasowego, po którym ma nastąpić zredukowanie dostarczanej do obiektów mocy.

Zagrożeniem dla pracy obiektów są także same limity przyznawanej energii, które zostały obliczone na podstawie danych z 2021 r. – czasu naznaczonego covidowymi zamknięciami, a więc ich zdaniem nieadekwatnymi do dzisiejszych potrzeb zużyciami mocy obiektów, zaczerpniętymi z tamtego okresu.

Centra handlowe z ryzykiem zakłócenia działalności?

Organizacje branżowe sygnalizują, że ich zdaniem niewłaściwie zdefiniowano warunki brzegowe dla bezpiecznego funkcjonowania obiektów tej zimy, co z kolei wynika z niewystarczającego zrozumienia specyfiki ich działania.

W ponownym obliczeniu wskaźników zużywanej mocy upatrują szansy na poprawę prawa, które – jak oceniają - w niedalekiej przyszłości może skutecznie zakłócić pracę tysięcy polskich biznesów. A prowadzący działalność w centrach handlowych, sklepach wielkopowierzchniowych i obiektach biurowych zakłócenia swojej działalności będą eskalować dalej, czyli na klientów końcowych.

I to – zdaniem organizacji branżowych - może spowodować, że miliony Polaków nie będą w stanie zakupić produktów pierwszej potrzeby czy korzystać z ważnych dla siebie usług – w tym na przykład z usług placówek medycznych i aptek.

Zimowe oszczędności energii - jak to zrobić w nieruchomościach?

Wszystkie kraje UE prowadzą kampanie oszczędzania energii. Niemcy, Francja i Hiszpania wdrażają przepisy dotyczące używania klimatyzacji i zasad zimowego ogrzewania, są też zakazy nocnego oświetlania. Obiekty w Niemczech wyłączają nawet ruchome schody.

W Polsce na dziś sytuacja wygląda dwojako: z jednej strony centra handlowe i obiekty komercyjne od lat dążą do oszczędzania energii i wprowadzają technologie zmierzające do jak najmniejszej emisyjności.

Z drugiej strony, od 2021 r. jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, które ma być wyznacznikiem na czas kryzysu energetycznego.

Na tej podstawie obiekty mają się przygotować do nadchodzących ograniczeń w dostawach energii tej zimy. Ale branża sygnalizuje, że obiekty nie są w stanie tego zrobić.

Oszczędzanie energii - dobre praktyki centrów handlowych

Na trudny energetycznie czas Polska Rada Centrów Handlowych zdecydowała się stworzyć zbiór praktycznych inspiracji, zawierający sprawdzone sposoby na ograniczenie zużywanej w budynkach energii.

- Zbieramy dobre praktyki rynkowe, dotyczące ograniczania energochłonności. Robimy to we współpracy z Polską Izbą Nieruchomości Komercyjnych, która podobnie jak PRCH zapytała swoich członków, jakie mają na to sposoby. Na tej podstawie przygotujemy poradnik, który będzie zawierać najlepsze praktyki rynkowe i ciekawe rozwiązania wzięte z życia, dostępne w przystępnej formie - zapowiada Ryszard Kamiński.

Moc bezpieczna vs. moc minimalna

Jednocześnie branża sygnalizuje, że w ustalonych rozporządzeniem zasadach widzi poważne zagrożenia. Zdaniem sektora rozporządzenie znacząco zmieniło sposób wyznaczenia niezbędnej wartości mocy, koniecznej dla poszczególnych odbiorców przy różnych stopniach zasilania.

Najpierw dlatego, że dla obiektów obecnie działających zlikwidowano pojęcie tzw. „mocy bezpiecznej”, która stanowiła próg poboru mocy w 20. stopniu zasilania, bo Rozporządzenie zastąpiło ją tzw. „mocą minimalną”.

A to oznacza, że obiekt komercyjny - na przykład galeria handlowa albo kompleks biurowy - działając w warunkach 20. stopnia zasilania może pobierać moc w ilości równej minimalnym poborom występującym pomiędzy godziną 24 a 5 rano.

Rzecz w tym, że wówczas wygaszone są wszystkie procesy eksploatacyjne obiektu.

Organizacje branżowe sygnalizują także, że w takim stanie zasilania obiektu nie można prowadzić żadnej działalności biznesowej, ani nawet zapewnić wymaganego przepisami prawa bezpieczeństwa jego zwyczajnym użytkownikom.

Po drugie sektor zwraca uwagę na fakt, że w myśl obowiązujących przepisów odbiorcy nie mogą w żaden sposób przewidzieć momentu wprowadzenia ograniczeń, a zgodnie z Rozporządzeniem mogą one wystąpić w każdej chwili.

Energetyczne alerty

Tymczasem zdaniem branży „minimalna moc” przyznana dla obiektu nie gwarantuje mu bezpieczeństwa nawet na poziomie personelu technicznego, pozostającego w obiekcie w związku z jego utrzymaniem.

Zdaniem ekspertów branżowych wszystkie wymienione wyżej względy przemawiają za przywróceniem obiektom tzw. „mocy bezpiecznej”.

Dla zarządzających obiektami zasadnym byłoby także wprowadzenie na przykład 24-godzinnego okresu przygotowawczego, umożliwiającego wygaszenie pracy obiektu. Branża widzi to poprzez wprowadzenie skutecznego i szybkiego systemu powiadamiania: czegoś na wzór alertów wysyłanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

- To znacznie usprawniłoby proces dostosowania się do wprowadzanych ograniczeń – mówi Ryszard Kamiński z PRCH. I dodaje: - Czekamy na spotkanie z Ministerstwem Klimatu. Występowaliśmy o to spotkanie z wspólnie z Polską Izbą Nieruchomości Komercyjnych, Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji oraz Polskim Związkiem Firm Deweloperskich.

Cel energetyczny i dobro klienta - jak to połączyć

Także w Polsce sektor czeka, czy władze wydadzą takie szczegółowe wytyczne. A dopóki ich nie ma, rynek sam szuka dla siebie rozwiązań.

- W całej tej sytuacji najważniejsze jest kierowanie się logiką, czyli łączenie celów energetycznych i dobra klienta – mówi Ryszard Kamiński.

Jego zdaniem dla całej branży jest oczywiste, że sensowność obniżania temperatury i ogrzewania obiektów trzeba godzić z energochłonnością i energooszczędnością, a różnice temperatur rzędu 10 stop. C pomiędzy obiektem a jego otoczeniem są nie tylko bezsensowne ekonomicznie, ale i groźne dla zdrowia.

Jednak jeśli zasady określone w Rozporządzeniu zostałyby wprowadzone z dnia na dzień, czy nawet tego samego dnia, może się okazać, że dla niektórych obiektów jedynym wyjściem staje się ewakuacja.

Żeby temu zapobiec, odbywające się cyklicznie forum dyrektorów technicznych opracowało sprecyzowane wytyczne, które handel musi szanować. Wbrew zwykle najważniejszej wygodzie i komfortowi klienta będzie musiał ograniczyć sytuacje ryzyka, aby zapobiec blackoutowi.

Dla forum dyrektorów technicznych kluczowym celem jest zapewnienie działania biznesu, który prowadzą, nawet kosztem niedogodności. A w każdym centrum handlowym działa około kilkudziesięciu pracodawców i ich pracowników, których biznesy ich decyzje chronią.

Właściwie zabezpieczyć biznes

Tymczasem natychmiastowe zabezpieczenie potencjalnie pustych budynków to spore przedsięwzięcie.

W Polskich centrach handlowych codziennie przebywa ok. 4 mln. użytkowników. Przy obiekcie, który odwiedza kilkaset do nawet kilku tys. osób dziennie ewakuacja to proces obarczony ryzykiem.

A w takich obiektach działają przecież placówki medyczne, na co dzień potrzebne klientom. I apteki, w których leki wymagają zdefiniowanych warunków przechowywania.

W sklepach spożywczych czy food court-ach energii potrzebują urządzenia zabezpieczające produkty. Także i one muszą mieć zapewniony pobór mocy, aby towary mogły zachować świeżość.

Są także w końcu sklepy zoologiczne, gdzie z braku koniecznych zabezpieczeń może dochodzić do śmierci zwierząt.

- Dążymy do spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu. Dysponujemy analizami, które weryfikują, jak wartości progów przyjęte w rozporządzeniu mogą wpływać na funkcjonowanie centrów handlowych. Sprawdziliśmy, kiedy obiekty musiałyby się zamykać i ewakuować klientów, już przy wprowadzeniu niewielkich ograniczeń w zasilaniu. Stąd nasza potrzeba rozmów. Staramy się, by nasz partner publiczny zrozumiał, jakie zagrożenia przed nami stoją i pomógł nam wyjść z tej sytuacji. Jednocześnie deklarujemy zrozumienie i gotowość branży do współpracy – mówi Ryszard Kamiński.

