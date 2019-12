Dolne Młyny: Będzie kara za niszczenie zabytku w Krakowie

Minął czas na wykonanie nakazu wojewódzkiej konserwator zabytków w Krakowie w sprawie jednego z budynków należących do popularnego kompleksu gastronomiczno-rozrywkowego Dolne Młyny. Monika Bogdanowska przyznaje, że jeśli nie został on wykonany, może rozważyć zastosowanie jednego z przepisów karnych Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W zabytkowym budynku należącym do krakowskiego kompleksu Dolne Młyny znajduje się m.in. znany wśród krakowian lokal ZetPeTe. Z obiektu korzysta fundacja Tytano. Nakaz usunięcia z niego różnych elementów wyposażenia oraz zaprzestania organizowania imprez w nieprzystosowanych do tego pomieszczaniach, jaki wydała we wrześniu tego roku wojewódzka konserwator zabytków w Krakowie, dotyczy właśnie tego obiektu.

- Prowadzenie prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiekcie zabytkowym wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego - jest to obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 36). Tego obowiązku nie dopełniono - wszystkie zmiany i adaptacje wykonane zostały bez wymaganych prawem pozwoleń – mówi WNP.PL prof. Monika Bogdanowska, małopolska konserwator zabytków.Potrzebne natychmiastowe działania

Konserwator zwraca też uwagę m.in. na brak pozwoleń konserwatorskich na zmianę sposobu użytkowania w zakresie imprez o charakterze masowym czy wskazuje na konieczność przeprowadzenia pilnych robót budowlanych, zabezpieczających oraz konserwatorskich, ponieważ takie nieskoordynowane działania przez korzystających z poszczególnych lokali przyczynia(ją) się do degradacji zabytkowego zespołu budowy.

Wskazuje na potrzebę podjęcia natychmiastowych działań w związku z troską o znajdujące się tam osoby i przedmioty. - Konserwator nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, z uwagi na to, że działania prowadzone w obiekcie mają bezpośredni wpływ na stan zachowania budynku, który wymaga przeprowadzenia natychmiastowych prac zabezpieczających oraz konserwatorskich, jak i prowadzona tam działalność, mająca znamiona imprez masowych, może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi i mienia – czytamy w nakazie.



Według konserwator trzy piętra obiektu wykorzystywane są na „cele związane z prowadzeniem tam działalności gospodarczej o charakterze wystawienniczym, konferencyjnym i teatralnym”, gdzie doszło do przekształceń funkcjonalnych. Stosownych zezwoleń nie otrzymały również Grill Garage i tzw. food trucki, które stoją tuż przy samym budynku. W związku z tym konserwator zdecydowała o ich likwidacji lub usunięciu, a także wyszczególnionych w piśmie elementów wyposażenia i instalacji wnętrz lokali w obiekcie. Termin wykonania tej decyzji upłynął 30 listopada. Odpowiadając na pytanie, co będzie, jeśli jej decyzja nie została wykonana, małopolska konserwator podkreśla, że rozważy zastosowanie przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Rozdziału 11 Przepisy karne, ze wskazaniem na art. 108 ustawy - mówi Monika Bogdanowska.