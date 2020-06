Dolne Młyny – kłopoty wróciły

- Z Dolnymi Młynami mamy ten problem, że goście, którzy wychodzą nocą z lokali, to demolują nam trochę ulice, ale to już kwestia patroli, które powinny pilnować tu porządku publicznego. Na małej powierzchni jest tu kilkanaście lokali, więc osoby, które mieszkają obok słyszą, co dzieje się w tych ogródkach – informuje radna Dzielnicy Pierwszej w Centrum Krakowa i zapowiada przyjęcie przez radę tej dzielnicy uchwały, która ma m.in. porządkować działalność lokali z ogródkami, w tym także tych w Dolnych Młynach.

W związku z zapowiedzią otwarcia lokali gastronomicznych od 18 maja, obawy mieszkańców tej części Dzielnicy Pierwszej czyli Starego Miasta w Krakowie sygnalizowała już ponad 2 tygodnie temu radna Weronika Duda. Dziś, po blisko 2 tygodniach od czasu „odmrożenia” gastronomii, Edyta Kruk – inna radna z tej dzielnicy – potwierdza, że niestety zastrzeżenia dotyczące powrotu hałasu w sąsiedztwie rozrywkowego kompleksu przy ulicy Dolnych Młynów się potwierdzają.

- Z powodu hałasów między 1 a 3 w nocy, w ostatni piątek interweniowała tam policja. Przyjechały aż 4 radiowozy. W sobotę zaś, tuż po północy, ktoś puszczał tam fajerwerki, co widać było i słychać z okien okolicznych domów. Jako rada dzielnicy zwróciliśmy się już do policji o informacje w tej sprawie – relacjonuje Edyta Kruk. Jak mówi, problem z tym miejscem polega na tym, że na małej powierzchni jest kilkanaście lokali, więc osoby, które mieszkają obok np. przy ul. Dolnych Młynów, Czarnowiejskiej, Czystej – słyszą co dzieje się w tych ogródkach. - Tam niemal codziennie w nocy jest muzyka, głośne rozmowy, nawet krzyki, gwar – zauważa Edyta Kruk i dodaje: - Goście, którzy wychodzą z lokali, to też nam demolują trochę ulice, ale to już kwestia patroli, które powinny pilnować porządku publicznego, który powinien być zachowany przez poruszające się nocą na tym terenie osoby.

Radna zwraca też uwagę na możliwe nieprzestrzeganie tam obowiązujących obecnie wymogów bezpieczeństwa, zwłaszcza, że, jak stwierdza, po alkoholu niestety puszczają pewne granice i zachowanie zdrowego rozsądku, jeśli chodzi np. o dystans czy zachowywanie norm zaleconych przez rząd, aby chronić przed rozprzestrzenianiem się wirusa. - Wiem, że mieszkańcy, którzy bezpośrednio z okien widzą, co dzieje się w tych knajpach, mieli takie zastrzeżenia, mają materiały i było zgłaszane, że faktycznie jednak przy stoliku siedziało np. kilkanaście osób. Niekoniecznie były to pewnie rodziny. Nie wiem, czy właściciele rzeczywiście pilnowali tego dystansu. Z tego, co wiem, bo było mi to przez mieszkańców przekazane, te normy bezpieczeństwa, w nocy, po kilku piwach, zostały przekroczone. To już jest kwestia służb, weryfikacji tego, co się działo – relacjonuje Edyta Kruk. Przyznaje, że ona i reprezentowani przez nią mieszkańcy nie są przeciwni ogródkom, bo, jej zdaniem, to fajne miejsce i każdy może sobie tam pójść. - Ale nie ma regulacji czasu ich działania. Dla nas jako radnych i mieszkańców istotne jest to, aby wyznaczyć od poniedziałku do czwartku, piątku, te godziny jednak wyznaczyć – postuluje radna. Według niej, finalna powinna być godzina 22:00, najpóźniej 23:00. - Wiadomo, każdy rano wstaje, idzie do pracy, chciałby mieć spokojną noc. Działające ogródki na chodnikach, pod kamienicami, powodują, że tej nocy spokojnej nie mamy – skarży się Edyta Kruk i twierdzi, że gdy lokale ponownie się otworzyły, problem hałasu w okolicy Dolnych Młynów czy Kazimierza powrócił „ze zdwojoną siłą”. - Tu jednak są jeszcze mieszkańcy stali. I oni przez ten okres pandemii mieli taką próbkę tego, jak było w latach poprzednich, np. z 15 lat temu. Mieliśmy tu spokojne noce, mogliśmy się wyspać, wstać rano do szkoły, pracy, wyspane, nikt nas nie budził i zakłócał ciszy nocnej. Warto, by urząd, pan prezydent, spróbował uregulować teraz działalność tych lokali.

